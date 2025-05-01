買春變雙屍命案！A片男星「砍殺恩客」斬首棄屍　頭顱藏冰箱

▲ 莫斯奎拉曾和這對夫夫一起出遊，看似感情不錯。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦去年發生震驚社會的雙屍命案，一名成人片男星被控在與男子拍攝性行為過程中行兇，且殺害他的伴侶並肢解兩人屍體，頭顱存放在冰箱中，其餘則棄置於布里斯托著名地標克里夫頓吊橋（Cifton Suspension Bridge）旁，全案目前仍在審理中。

《每日郵報》報導，35歲哥倫比亞籍男子莫斯奎拉（Yostin Andres Mosquera）涉嫌於去年7月8日殺害62歲游泳教練阿方索（Albert Alfonso）與71歲退休工匠朗沃斯（Paul Longworth），兩人在2023年2月締結民事伴侶關係。莫斯奎拉已坦承殺害阿方索，但僅承認過失殺人，否認謀殺兩人。

檢方指出，莫斯奎拉在與阿方索做愛時將他殺害，性行為與行兇過程全被拍下，使他無法否認犯行，只能辯稱朗沃斯是阿方索殺的。但檢方主張，嫌犯計畫周全，事發前曾搜尋倫敦連環殺手、房產價值及冷凍櫃購買等資訊，且犯案後立即著手竊取兩人財產。

法庭得知，阿方索喜歡從事極端性行為，朗沃斯知情也接受，但不會參與其中。莫斯奎拉曾數度赴英與阿方索進行性交易，這對夫夫還曾一同赴莫斯奎拉的家鄉哥倫比亞旅遊。

去年7月8日當天，莫斯奎拉在兩人家中行兇。朗沃斯後腦勺遭以鐵槌反覆重擊，導致頭骨破裂；阿方索則被反覆刺傷，身體、臉部和頸部皆有多處傷口。接著在10日晚間，莫斯奎拉被目擊攜帶裝有屍塊的行李箱，出現在布里斯托吊橋旁，警方後續在死者住處冰箱裡發現兩人頭顱。

檢方認為莫斯奎拉動機明確且預謀犯案，儘管他仍否認殺害朗沃，檢方堅稱他是兩起命案的兇手，案件仍在英國中央刑事法庭（Old Bailey）審理中。