　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

▲▼外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

我國茶商「梨山聚鑫製茶廠」出席第8屆世界茶葉大賽頒獎典禮時，遭不明中方人士嗆「台灣是中國的一省」。對此，外交部發言人蕭光偉今（16日）表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，呼籲中國民眾理性看待，並遵守國際社會文明、禮儀正常規範，避免貽笑國際社會。不過他也坦言，其實自己聽不清楚，中方人士到底是講「Taiwan is providence.」（台灣是天道）還是「Taiwan is a province, part of China.」（台灣是中國的一省）。

外交部今（16日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持；並由台灣日本關係協會副秘書長林郁慧進行業務簡報。

媒體關切， 法國農產品促進協會（AVPA）之前在法國舉辦第8屆世界茶葉大賽，但有獲獎的台灣茶農在社群發布影片指出，他獲獎時有疑似中國人的不明人士鬧場，甚至用英文喊台灣只是一省、台灣是中國的一部分。

蕭光偉先說明，該活動是由法國農產品促進協會所舉辦，吸引約18國、超過300件茶產品參展，台灣共獲得10面金牌、8面銀牌、12面銅牌，以及24面特別獎，可見國際對台灣茶產品的肯定，也再次讓台灣優異的茶文化軟實力讓世界看見。

針對鬧場，蕭光偉指出，外交部有注意到該情況，但他不知道鬧場的中方人士到底說了什麼，他沒有聽得很清楚。若講的是「Taiwan is providence.」（台灣是天道），那他認為台灣的存在，在國際社會上是良善的力量，相信可以做出的貢獻很多。

蕭光偉也希望，能跟國際社會理念相近夥伴一起讓世界變更好，「我們也認為說，台灣可以和國際社會一起來共同管理中國，可以讓中國不要那麼的挑釁、那麼的冒進，而且可以更和平、理性的和國際社會的其他國家相處跟互動」。

蕭光偉表示，但如果中方人士是說，「Taiwan is a province, part of China.」（台灣是中國的一省），外交部就要嚴正駁斥並更正其說法，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認事實。

蕭光偉指出，該活動也清楚標示我方名稱並展現國旗，已做非常清楚的區分，只有民選的台灣政府才能在國際社會以及多邊場域代表台灣2300萬人民，中方無權置喙與干預，呼籲中國民眾理性看待，並遵守國際社會文明、禮儀正常規範，避免貽笑國際社會。

蕭光偉說，如果這位中方人士是官方代表，外交部要再次呼籲北京當局務實體認，只有透過和台灣對等、尊重的對話，以對話取代對抗，理性看待兩岸現實，停止對台灣以及國際社會無理的施壓以及脅迫，這樣才能改善兩岸關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
首度！俄軍潛艦遭攻擊　水面炸出巨大水柱
目睹23歲女友夾死！男友哭崩跺腳求助
快訊／張宏年驚傳家中過世
川普關稅台灣多豁免　經長喊「沒有什麼漏洞」
說完「台灣就是國家」遭廠商退工作！被網暴N天…夢多：失去滿多
快訊／日本外海又震！規模5.2　北海道明顯搖晃
掃地機器人始祖宣布破產！創辦人：三輸悲劇
咖啡迷崩潰！歐客佬賣假貨　台中食安處介入調查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

社宅政策卡關　牛煦庭促TOD改革：別再只當財政平衡工具

高虹安助理費案二審大逆轉改判刑6個月　民進黨：尊重司法

幕後／高虹安官司逆轉！國民黨擬續挺拚連任　藍白合作模式曝

酸藍白不敢倒閣　民進黨團：改選獲2／3席次可罷免總統

快訊／鉛中毒腦部受損　台中市前議長張宏年驚傳過世

黎智英被定三大罪　民進黨：別對中共和平協議抱錯誤幻想

四小黨成立「台灣前進陣線」　協調選區提名拚2026最大化

賴清德這局贏了？　媒體人：提前「跛腳」面臨兩年空轉危機

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

高虹安二審逆轉貪污無罪！邱臣遠喊話內政部：盡快通過復職申請

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

社宅政策卡關　牛煦庭促TOD改革：別再只當財政平衡工具

高虹安助理費案二審大逆轉改判刑6個月　民進黨：尊重司法

幕後／高虹安官司逆轉！國民黨擬續挺拚連任　藍白合作模式曝

酸藍白不敢倒閣　民進黨團：改選獲2／3席次可罷免總統

快訊／鉛中毒腦部受損　台中市前議長張宏年驚傳過世

黎智英被定三大罪　民進黨：別對中共和平協議抱錯誤幻想

四小黨成立「台灣前進陣線」　協調選區提名拚2026最大化

賴清德這局贏了？　媒體人：提前「跛腳」面臨兩年空轉危機

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

高虹安二審逆轉貪污無罪！邱臣遠喊話內政部：盡快通過復職申請

300攤市集+踩街遊行+跨年晚會　萬丹紅豆牛奶節開跑

胡瓜前進花蓮會鐵粉　一見面吃香腸先沮喪後開心

社宅政策卡關　牛煦庭促TOD改革：別再只當財政平衡工具

高虹安助理費案二審大逆轉改判刑6個月　民進黨：尊重司法

邊牧跟金毛打起來！他「勸架」遭咬　飼主「沒時刻注意」判拘役

台灣人「三層加密」5星勸退！外國店家道謝　10萬人朝聖笑翻

幕後／高虹安官司逆轉！國民黨擬續挺拚連任　藍白合作模式曝

港府痛批外媒：為黎智英洗白　對年輕人進行洗腦

都會客家文化再擴點　三重、板橋中山哈客館揭牌啟用

新北第8、9座哈客館同步啟用　三重、板橋中山雙館成都會客家新據點

【嚇到靈魂出竅】老公見鬼臉高8度慘叫跌坐在地XD

政治熱門新聞

李登輝昔談「增軍費」直言1句話　24年後無違和

與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

台灣史上最大政治豪賭！　游盈隆分析「藍白接受倒閣重選」3誘因

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁

卓榮泰不副署　他揭未來3劇本民進黨都贏

賴清德這局贏了？　媒體人：提前「跛腳」面臨兩年空轉危機

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

貪污無罪、偽造文書判6月　高虹安逆轉勝可復職

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

行政院不副署變最大贏家　林濁水：太怪了

賴卓犯民主2鐵律　蔡正元籲在野彈劾總統

卓揆指韓國瑜無視憲法　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

高虹安案逆轉　內政部：可申請復職

更多熱門

相關新聞

「台灣有事」中國告到安理會！

「台灣有事」中國告到安理會！

中國駐聯合國代表傅聰15日在安理會會議上，指控日本首相高市早苗的「台灣有事」言論是「對中國內政的公然干涉」，再度要求撤回言論。對此，日本駐聯合國代表山崎和之立即反駁，並稱中方發言毫無根據、令人遺憾。

台人赴日「暗黑打工」爆炸性增加10倍　外交部：勿輕信免費旅遊

台人赴日「暗黑打工」爆炸性增加10倍　外交部：勿輕信免費旅遊

大國的邊陲　世界的前沿

大國的邊陲　世界的前沿

為守千億營收　Meta容忍中國詐騙廣告猖獗

為守千億營收　Meta容忍中國詐騙廣告猖獗

中國制裁岩崎茂　外交部強烈譴責：製造寒蟬效應、輸出威權

中國制裁岩崎茂　外交部強烈譴責：製造寒蟬效應、輸出威權

關鍵字：

外交部蕭光偉茶商中國

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面