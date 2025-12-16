台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

我國茶商「梨山聚鑫製茶廠」出席第8屆世界茶葉大賽頒獎典禮時，遭不明中方人士嗆「台灣是中國的一省」。對此，外交部發言人蕭光偉今（16日）表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，呼籲中國民眾理性看待，並遵守國際社會文明、禮儀正常規範，避免貽笑國際社會。不過他也坦言，其實自己聽不清楚，中方人士到底是講「Taiwan is providence.」（台灣是天道）還是「Taiwan is a province, part of China.」（台灣是中國的一省）。

外交部今（16日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持；並由台灣日本關係協會副秘書長林郁慧進行業務簡報。

媒體關切， 法國農產品促進協會（AVPA）之前在法國舉辦第8屆世界茶葉大賽，但有獲獎的台灣茶農在社群發布影片指出，他獲獎時有疑似中國人的不明人士鬧場，甚至用英文喊台灣只是一省、台灣是中國的一部分。

蕭光偉先說明，該活動是由法國農產品促進協會所舉辦，吸引約18國、超過300件茶產品參展，台灣共獲得10面金牌、8面銀牌、12面銅牌，以及24面特別獎，可見國際對台灣茶產品的肯定，也再次讓台灣優異的茶文化軟實力讓世界看見。

針對鬧場，蕭光偉指出，外交部有注意到該情況，但他不知道鬧場的中方人士到底說了什麼，他沒有聽得很清楚。若講的是「Taiwan is providence.」（台灣是天道），那他認為台灣的存在，在國際社會上是良善的力量，相信可以做出的貢獻很多。

蕭光偉也希望，能跟國際社會理念相近夥伴一起讓世界變更好，「我們也認為說，台灣可以和國際社會一起來共同管理中國，可以讓中國不要那麼的挑釁、那麼的冒進，而且可以更和平、理性的和國際社會的其他國家相處跟互動」。

蕭光偉表示，但如果中方人士是說，「Taiwan is a province, part of China.」（台灣是中國的一省），外交部就要嚴正駁斥並更正其說法，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認事實。

蕭光偉指出，該活動也清楚標示我方名稱並展現國旗，已做非常清楚的區分，只有民選的台灣政府才能在國際社會以及多邊場域代表台灣2300萬人民，中方無權置喙與干預，呼籲中國民眾理性看待，並遵守國際社會文明、禮儀正常規範，避免貽笑國際社會。

蕭光偉說，如果這位中方人士是官方代表，外交部要再次呼籲北京當局務實體認，只有透過和台灣對等、尊重的對話，以對話取代對抗，理性看待兩岸現實，停止對台灣以及國際社會無理的施壓以及脅迫，這樣才能改善兩岸關係。