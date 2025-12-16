　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賓士男酒駕追撞垃圾車「23歲女慘死」　南警嚴正譴責

▲台南市警四分局副分局長洪百亮指出，對於16日上午發生之酒駕肇事，造成清潔隊員不幸身亡事故，警方表達最嚴正的譴責。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南一名女清潔隊員遭酒駕賓士男撞死，警方表達最嚴正的譴責。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區16日上午發生一起重大死亡車禍，一輛私人垃圾車在慶平路進行清潔作業時，遭後方賓士小客車追撞，年僅23歲的陳姓女隨車員當場死亡，小客車駕駛48歲鄭姓男子酒測值達0.95，台南市警四分局強調，對酒後駕車行為一律採取零容忍態度，將持續加強取締與嚴格執法。

這起酒駕車禍造成一名23歲女清潔隊員不幸身亡，台南市警四分局副分局長洪百亮表達最嚴正的譴責。警方強調，對酒後駕車行為一律採取零容忍態度，將持續加強取締與嚴格執法，決不寬貸，以防止類似悲劇再度發生。

▲台南市安平區慶平路清晨發生死亡車禍，垃圾車作業時遭後方賓士自小客車追撞，造成1死1傷。（記者林東良翻攝，下同）

洪百亮呼籲，酒駕不僅違法，更可能在一瞬間奪走無辜生命，造成無法挽回的傷害；請社會大眾務必遵守交通規則，切勿酒後駕車，共同維護用路人安全，避免讓憾事一再重演。

▲台南市安平區慶平路清晨發生死亡車禍，垃圾車作業時遭後方賓士自小客車追撞，造成1死1傷。（記者林東良翻攝，下同）

這起車禍發生於上午8時9分許，一輛非環保局所屬的私人垃圾車，遭一輛賓士車追撞。消防局隨即出動5車10人前往救援，警消抵達時發現該賓士車頭嚴重毀損，駕駛48歲鄭姓男子受困車內但意識清楚，救援人員隨即進行車體破壞，於8時31分協助脫困，並於8時34分送往成大醫院救治。

當時站在垃圾車後方執行倒貨作業的陳姓女子遭撞擊，夾困於垃圾車尾與自小客車之間，傷勢過重，消防人員到場時已無生命跡象，經現場評估已死亡，未送醫，後續報請檢警相驗。

台南市警四分局初步調查，鄭姓男子酒測值高達0.95，明顯超標，已涉酒後駕車肇事。警方表示，詳細肇事原因由警方報請檢察官相驗釐清，全案將依公共危險及過失致死罪嫌偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
首度！俄軍潛艦遭攻擊　水面炸出巨大水柱
目睹23歲女友夾死！男友哭崩跺腳求助
快訊／張宏年驚傳家中過世
川普關稅台灣多豁免　經長喊「沒有什麼漏洞」
說完「台灣就是國家」遭廠商退工作！被網暴N天…夢多：失去滿多
快訊／日本外海又震！規模5.2　北海道明顯搖晃
掃地機器人始祖宣布破產！創辦人：三輸悲劇
咖啡迷崩潰！歐客佬賣假貨　台中食安處介入調查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

邊牧跟金毛打起來！他「勸架」遭咬　飼主「沒時刻注意」判拘役

女清潔隊員慘被酒駕男撞死！男友目擊急拍引擎蓋　崩潰跺腳求助

無照騎車變換車道未打燈遭攔查　警眼尖查出騎士藏3小包安毒

驚悚畫面曝！中和女騎士疑閃臨停阿法　擦撞遭輾「斷腿卡車尾」

賓士車突竄火！駕駛急下車求救　抬頭一看「消防局在對面」

20萬閃婚陸妻他卻形單影隻26年　人夫等到心碎斬斷「幽靈婚姻」

賓士男酒駕撞死23歲女清繫員　將全力爭取保險及撫卹助善後

毒駕暴衝撞死女行人！基隆男「1年5度涉毒」　前科累累黑歷史曝

快訊／高雄塑膠廠大火 ！員工頭髮燒焦逃命：爆炸聲響就燒起來

「我殺人了」桃園男持刀猛刺同事奪命被起訴　由國民法官審理

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

邊牧跟金毛打起來！他「勸架」遭咬　飼主「沒時刻注意」判拘役

女清潔隊員慘被酒駕男撞死！男友目擊急拍引擎蓋　崩潰跺腳求助

無照騎車變換車道未打燈遭攔查　警眼尖查出騎士藏3小包安毒

驚悚畫面曝！中和女騎士疑閃臨停阿法　擦撞遭輾「斷腿卡車尾」

賓士車突竄火！駕駛急下車求救　抬頭一看「消防局在對面」

20萬閃婚陸妻他卻形單影隻26年　人夫等到心碎斬斷「幽靈婚姻」

賓士男酒駕撞死23歲女清繫員　將全力爭取保險及撫卹助善後

毒駕暴衝撞死女行人！基隆男「1年5度涉毒」　前科累累黑歷史曝

快訊／高雄塑膠廠大火 ！員工頭髮燒焦逃命：爆炸聲響就燒起來

「我殺人了」桃園男持刀猛刺同事奪命被起訴　由國民法官審理

300攤市集+踩街遊行+跨年晚會　萬丹紅豆牛奶節開跑

胡瓜前進花蓮會鐵粉　一見面吃香腸先沮喪後開心

社宅政策卡關　牛煦庭促TOD改革：別再只當財政平衡工具

高虹安助理費案二審大逆轉改判刑6個月　民進黨：尊重司法

邊牧跟金毛打起來！他「勸架」遭咬　飼主「沒時刻注意」判拘役

台灣人「三層加密」5星勸退！外國店家道謝　10萬人朝聖笑翻

幕後／高虹安官司逆轉！國民黨擬續挺拚連任　藍白合作模式曝

港府痛批外媒：為黎智英洗白　對年輕人進行洗腦

都會客家文化再擴點　三重、板橋中山哈客館揭牌啟用

新北第8、9座哈客館同步啟用　三重、板橋中山雙館成都會客家新據點

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

社會熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

即／大發工業區塑膠粒工廠大火　濃煙狂竄快戴口罩

即／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

快訊／高虹安重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

當場撞死垃圾車女作業員　賓士男酒測值0.95

即／高雄塑膠廠大火 ！員工頭髮燒焦逃命

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

即／中和卡車、機車碰撞！女騎士遭輾「大腿斷肢」

更多熱門

相關新聞

西濱砂石車撞小貨車　害車體扭曲夾護欄

西濱砂石車撞小貨車　害車體扭曲夾護欄

46歲賴姓男子駕駛砂石車行經桃園市台61線南下41公里處時，打算從外側車道切至內側車道時，因車輛打滑撞上前方內側車道之小貨車，導致小貨車翻覆扭曲變形，被砂石車夾在內側護欄間，38歲郭姓駕駛受傷送醫。警方獲報到場進行交通疏導並實施酒測，雙方駕駛酒測值為0，詳細肇事原因待後續調查釐清。

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

當場撞死垃圾車女作業員　賓士男酒測值0.95

當場撞死垃圾車女作業員　賓士男酒測值0.95

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

3車追撞副駕動彈不得　恆春消防迅速排除送醫

3車追撞副駕動彈不得　恆春消防迅速排除送醫

關鍵字：

台南賓士車酒駕追撞垃圾車譴責取締

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面