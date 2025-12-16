賓士男酒駕追撞垃圾車「23歲女慘死」　南警嚴正譴責

▲台南一名女清潔隊員遭酒駕賓士男撞死，警方表達最嚴正的譴責。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區16日上午發生一起重大死亡車禍，一輛私人垃圾車在慶平路進行清潔作業時，遭後方賓士小客車追撞，年僅23歲的陳姓女隨車員當場死亡，小客車駕駛48歲鄭姓男子酒測值達0.95，台南市警四分局強調，對酒後駕車行為一律採取零容忍態度，將持續加強取締與嚴格執法。

這起酒駕車禍造成一名23歲女清潔隊員不幸身亡，台南市警四分局副分局長洪百亮表達最嚴正的譴責。警方強調，對酒後駕車行為一律採取零容忍態度，將持續加強取締與嚴格執法，決不寬貸，以防止類似悲劇再度發生。

洪百亮呼籲，酒駕不僅違法，更可能在一瞬間奪走無辜生命，造成無法挽回的傷害；請社會大眾務必遵守交通規則，切勿酒後駕車，共同維護用路人安全，避免讓憾事一再重演。

這起車禍發生於上午8時9分許，一輛非環保局所屬的私人垃圾車，遭一輛賓士車追撞。消防局隨即出動5車10人前往救援，警消抵達時發現該賓士車頭嚴重毀損，駕駛48歲鄭姓男子受困車內但意識清楚，救援人員隨即進行車體破壞，於8時31分協助脫困，並於8時34分送往成大醫院救治。

當時站在垃圾車後方執行倒貨作業的陳姓女子遭撞擊，夾困於垃圾車尾與自小客車之間，傷勢過重，消防人員到場時已無生命跡象，經現場評估已死亡，未送醫，後續報請檢警相驗。

台南市警四分局初步調查，鄭姓男子酒測值高達0.95，明顯超標，已涉酒後駕車肇事。警方表示，詳細肇事原因由警方報請檢察官相驗釐清，全案將依公共危險及過失致死罪嫌偵辦。

