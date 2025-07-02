川普酸「補助仔」考慮驅逐出境！　馬斯克氣炸：是時候組新政黨了

▲美國億萬富翁馬斯克再度和總統川普撕破臉。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普與特斯拉及SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）再度隔空交火。川普酸馬斯克若沒有政府補助，早就打包回南非了，他1日還在華府啟程前往佛州時對記者表示，他會「考慮」（take a look）是否將馬斯克「驅逐出境」；馬斯克則再度發文批評川普，甚至整個共和黨，並提出一個瘋狂主張，「是時候成立一個新政黨了」。

此番言論正值馬斯克公開反對川普推動的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）之際。馬斯克批評此案「瘋狂且具破壞性」，並指責共和黨變成「豬頭黨」（PORKY PIG PARTY），美國淪為被豬頭黨控制的一黨制國家，「是時候建立一個真正關心人民的新政黨了」！

川普則在Truth Social發文反擊，直言馬斯克靠政府補貼起家，「沒有這些錢，他早就打包回南非去了」。川普還表示，應讓「政府效率部」（DOGE）調查馬斯克旗下企業的補助來源，質疑特斯拉、SpaceX與星鏈衛星等計畫能否在無補貼狀況下運作，並強調「我們國家將省下一大筆錢」。

馬斯克又對此回嗆，「講真的，乾脆現在全砍光光」，他同時在X平台發起民調，截至台灣時間1日，反對川普持續推動該法案的投票比例超過65%。

馬斯克出生於南非，是第一代移民，其移民背景與簽證紀錄曾在拜登政府時期引發關注與查核。如今川普在公開場合鬆口可能考慮驅逐其國籍與身分，讓雙方的矛盾從政策歧見擴大至個人攻擊層面。

曾在2023年短暫擔任川普政府「政府效率部」主管的馬斯克，原本是川普的科技盟友與政策顧問，也是2024競選的最大金主。今年年中辭職後，馬斯克隨即轉向反對「大而美法案」，與川普撕破臉，但之後道歉表示自己「有點過火了」。

之後外界原本一度以為兩人關係已有回溫；然而隨著參議院於6月28日通過法案，進入眾院辯論階段，馬斯克再度開砲，並主動拉高衝突層級。