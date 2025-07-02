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川普：不考慮延長對等關稅暫緩　有望和印度達成協議

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普1日強調，對於即將於7月9日屆滿的對等關稅90天暫緩期，「不打算延長」。他表示，美方將向各國發函通知其應支付的關稅金額，並透露可能與印度達成協議，大幅降低其被加徵的關稅。

川普月前宣布對等關稅政策，為緩和國際壓力，川普當時宣布設立90天暫緩期，期間僅徵收10%基準關稅，並允許各國爭取較低稅率條件。隨著期限將至，各國紛紛與美方加緊談判。

川普1日搭乘空軍一號時受訪表示，對於是否延長暫緩期一事，「我沒在考慮暫緩這件事」。他指出，美國將針對大多數國家決定具體稅率，然後發信通知，「能在美國做生意將是一種榮幸，但不是每個國家都能享有這個機會。」

談及哪些國家可能在近期與美達成協議，川普點名印度，稱雙方有望達成一項讓美國企業能公平進入印度市場的協議。他表示，「若印度同意，我們將簽署一份降低關稅的協議」，目前美國對印度設定的對等關稅稅率為26%。

不過，川普對日本則語氣強硬。他批評，日本長期享有對美貿易優勢，卻不願進口美國農產品與汽車，「他們出口數百萬輛車到美國，卻不接受我們的產品」，川普強調將致函日本，「你們無法達成我們的要求，因此你們將需要支付30%、35%，或我們決定的任何稅率」。

對於川普的批評，日本官員回應表示，將持續推動談判，但不會以犧牲本國農業為代價。

隨著暫緩期進入倒數階段，彭博引述消息人士指出，美方目前與台灣、印尼接近達成協議，也可能與越南、南韓簽署關稅安排。台灣方面，行政院日前表示，副院長鄭麗君已於6月25日率團赴華府，展開第二輪實體磋商，雙方均認為談判進展具建設性，並期待達成互利共贏的結果。

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