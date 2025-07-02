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美國USAID走入歷史！　盧比歐揭外援3大原則：貿易優先

▲▼ 美國國際開發總署（USAID）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國際開發總署（USAID）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國對外援助政策迎來重大轉變，國務卿盧比歐（Marco Rubio）1日宣布，擁有60年歷史的美國國際開發總署（USAID）即日起停止援助任務，未來美國將以「貿易優先」、「重機會、輕依賴」、「投資取代援助」為三大原則，並以回應美國利益與當地實際需求為核心，徹底改寫過去「無條件援助」的策略。

綜合外媒報導，USAID從即日起停止援助任務，其原有職責將併入國務院。盧比歐坦言，USAID長期成效不彰，用納稅人的錢堆砌出一套全球非政府組織利益體系，冷戰後幾乎毫無實質成果，甚至助長反美情緒，「我們投入這麼多資源，換來的卻是更不穩定的局勢與更多對美國的敵意。」

盧比歐以非洲和中東地區為例指出，自1991年以來，撒哈拉以南非洲獲得1650億美元（約新台幣4.8兆元）援助，卻在2023年聯合國表決時，僅29%與美方立場一致；美國對中東與北非地區的890億美元投資，也僅換得摩洛哥一國的支持，其餘國家普遍傾向中國。

▲▼美國國務卿盧比歐盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

在談到聯合國對加薩與約旦河西岸的資金流向時，盧比歐直言，美方已投入93億美元，卻讓哈瑪斯（Hamas）等與其有關的組織從中得利，不但未帶來和平，反而強化了反美聲浪，「那些過得最好的，是靠著美國援助享受五星級生活的NGO高層，而不是那些真正需要幫助的人。」

盧比歐進一步指出，美方將全面重整援助架構，交由國務院統籌，並授權前線外交人員建立「快速回饋機制」，即時評估援助是否符合美國利益與當地需求，防堵中國的「剝削性援助」模式。

盧比歐強調，這項改革來自與各國領袖的實地交流，「他們要的是能創造永續發展的投資，而不是一再依賴聯合國或USAID的施捨。」他還引用一名尚比亞男子的話說，「我們需要的是學會釣魚，不是魚本身。」

對於裁撤USAID的決定，外界反應兩極。美國前總統歐巴馬（Barack Obama）罕見公開批評這項決策，直言「大錯特錯」，他透過預錄影片表示，「摧毀USAID不僅是場鬧劇，更是悲劇，因為它曾是全球最重要的工作之一。」

儘管面對反對聲浪，盧比歐仍強調，新的援助體系將更有效率，並設下明確的時間與目標限制，避免美國納稅人再為「遠方失敗的政府」買單。

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