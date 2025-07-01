19歲少女遭割喉放血！印度男「醫院急診室殺人」　醫護保全0人阻止

▲ 桑地雅在醫院遭科希提當眾割喉殺害。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度中央邦納爾辛格普爾（Narsinghpur）一間公立醫院急診室竟發生命案，一名19歲女學生遭迷戀她的嫌犯當眾割喉殺害，過程全被拍下，且當時現場有眾多醫護人員及保全，卻無人出面干預。

根據NDTV，死者桑地雅（Sandhya Chaudhary）就讀12年級（相當於台灣高中3年級），6月27日下午前往醫院探望友人家屬，未料迷戀她的男子科希提（Abhishek Koshti）當天中午就在醫院附近徘徊，疑似是在等她。

兩人在22號病房外短暫交談後發生衝突，目擊者用手機拍攝的影片中，科希提不僅掌摑桑地雅，還將她按倒在地、坐在她胸口上，隨即持刀劃破喉嚨，導致桑地雅失血過多，當場身亡。

案發地點就在醫院急診室，幾公尺外的創傷中心至少有3名醫護人員，門外還有2名保全，長達10分鐘的犯案過程中卻無人上前制止。而科希提行凶後企圖自殘未遂，騎車逃離醫院後消失。

桑地雅家人接獲消息趕到醫院時，她的遺體仍躺在血泊中。憤怒的家屬癱瘓醫院外道路抗議，直到隔天凌晨2時才在官員承諾追究責任下平息。院內病患與家屬也深感恐懼，創傷中心11名住院病患中有8人當天辦理出院，其餘在隔天紛紛出院。