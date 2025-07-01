　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

19歲少女遭割喉放血！印度男「醫院急診室殺人」　醫護保全0人阻止

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 桑地雅在醫院遭科希提當眾割喉殺害。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度中央邦納爾辛格普爾（Narsinghpur）一間公立醫院急診室竟發生命案，一名19歲女學生遭迷戀她的嫌犯當眾割喉殺害，過程全被拍下，且當時現場有眾多醫護人員及保全，卻無人出面干預。

根據NDTV，死者桑地雅（Sandhya Chaudhary）就讀12年級（相當於台灣高中3年級），6月27日下午前往醫院探望友人家屬，未料迷戀她的男子科希提（Abhishek Koshti）當天中午就在醫院附近徘徊，疑似是在等她。

兩人在22號病房外短暫交談後發生衝突，目擊者用手機拍攝的影片中，科希提不僅掌摑桑地雅，還將她按倒在地、坐在她胸口上，隨即持刀劃破喉嚨，導致桑地雅失血過多，當場身亡。

案發地點就在醫院急診室，幾公尺外的創傷中心至少有3名醫護人員，門外還有2名保全，長達10分鐘的犯案過程中卻無人上前制止。而科希提行凶後企圖自殘未遂，騎車逃離醫院後消失。

桑地雅家人接獲消息趕到醫院時，她的遺體仍躺在血泊中。憤怒的家屬癱瘓醫院外道路抗議，直到隔天凌晨2時才在官員承諾追究責任下平息。院內病患與家屬也深感恐懼，創傷中心11名住院病患中有8人當天辦理出院，其餘在隔天紛紛出院。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚悚片！女騎士減速禮讓救護車...慘被貨車撞飛
LIVE／賴清德團結國家十講　第四講主題聚焦「國防」
泰國二王子「4大宗罪」曝！流亡27年再遭驅逐出境　奪王位夢碎
陳佩琪突喊「該跳樓的是我」　小草驚呼阻止
23歲男「無照開救護車」撞機車！　騎士卡底盤慘死
仙塔律師遭狠酸！「藏鏡人」跳出護航

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1歲擁2千萬粉紅勞斯萊斯！　杜拜富豪「高調寵愛女」挨轟

19歲少女遭割喉放血！印度男「醫院急診室殺人」　醫護保全0人阻止

日15歲少年恐怖性癖！性虐「國二女網友」　菸燙、掐脖性侵

澳托兒所男員工涉「性侵8嬰幼兒」　最小僅5月大！1200童恐染病

泰國二王子「4大宗罪」曝！流亡27年再遭驅逐出境　奪王位夢碎

大阪萬博吉祥物「脈脈」開放競標！3.8公尺巨像最低157萬日圓有機會扛回家

親俄領導人：俄羅斯全面控制烏克蘭盧甘斯克

鹿兒島縣連環震「累積700次」嚇壞網友！專家冷靜回應：與南海海槽地震無關聯

亞洲這國「搶第2」敲定關稅協議　金融時報：最快本周拍板

快訊／泰國總理貝東塔遭停職！　她首回應：接受法院決定

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【雙雙不治】17歲高中生載友自撞電桿！　酒駕+無照釀悲劇

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

1歲擁2千萬粉紅勞斯萊斯！　杜拜富豪「高調寵愛女」挨轟

19歲少女遭割喉放血！印度男「醫院急診室殺人」　醫護保全0人阻止

日15歲少年恐怖性癖！性虐「國二女網友」　菸燙、掐脖性侵

澳托兒所男員工涉「性侵8嬰幼兒」　最小僅5月大！1200童恐染病

泰國二王子「4大宗罪」曝！流亡27年再遭驅逐出境　奪王位夢碎

大阪萬博吉祥物「脈脈」開放競標！3.8公尺巨像最低157萬日圓有機會扛回家

親俄領導人：俄羅斯全面控制烏克蘭盧甘斯克

鹿兒島縣連環震「累積700次」嚇壞網友！專家冷靜回應：與南海海槽地震無關聯

亞洲這國「搶第2」敲定關稅協議　金融時報：最快本周拍板

快訊／泰國總理貝東塔遭停職！　她首回應：接受法院決定

移工涉刑案人數增加　南投信義警連續查獲失聯移工、通緝犯

陸委會又收恐嚇信！嗆讓捷運站變血泊　警鎖定IP追人

菸酒暨商品標示法令宣導　太麻里分區座談強化法治與地方對話

全台首學夢N再啟航！　700位熱血教師齊聚台南實踐數位願景

旅人身上沒錢又刁車　都蘭女警暖心伸援手

頂呱呱「2大組合優惠」限時5天　炸雞餐下殺67折

林哲熹北極實測Canada Goose「救我一命」　逛限量膠囊系列要包色處理

SodaStream氣泡水機找來深澤直人　限量版「ensō」極簡登場

孩子的營養不放假！　南市府暑期守護弱勢學童每一餐超過2千人受益

AR實景相伴、虛擬心跳陪你入夢　《戀與深空》4.0更新總整理

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

國際熱門新聞

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

川普再籲降息「點名台灣」也比美國低

義大利40年最強震　那不勒斯震感強烈

政客闖家中性侵21歲人妻！　孟加拉人氣炸

即／泰憲法法庭：總理貝東塔即日起停職

4無頭屍掛橋示眾　墨西哥黑幫鬥爭20死

即／泰國總理貝東塔遭停職：接受法院決定

馬斯克：「大又美」通過隔天成立新政黨

即／日本「吐噶喇列島」5.1地震！最大震度5弱

伊朗宗教領袖下令追殺川普！極刑內容曝

天空下起「鈔票雨」　他撒錢原因曝光

情侶出國「少做1事」　登機才知沒位

7/5大地震傳言！韓國巫女：日本血債血還

華裔醫認「迷姦病患」　女麻醉醒來正遭性侵

更多熱門

相關新聞

亞洲這國「搶第2」敲定關稅協議

亞洲這國「搶第2」敲定關稅協議

英國《金融時報》引述2名知情人士說法報導，印度可望「最快本周」與美國達成臨時貿易協議，避開總統川普4月初宣布的「對等關稅」。目前，白宮僅與英國正式簽訂貿易協議，亞洲國家方面，則僅與中國達成有限協議。

黑貓送貨員遭刺死今相驗　妻攜兩兒哀戚現身

黑貓送貨員遭刺死今相驗　妻攜兩兒哀戚現身

日男「頭套尼龍袋」離奇陳屍客廳！

日男「頭套尼龍袋」離奇陳屍客廳！

行李塞16條活蛇　印度男機場被逮捕

行李塞16條活蛇　印度男機場被逮捕

黑貓女捅殺男同事！知情者揭林口站如「壓力鍋」　

黑貓女捅殺男同事！知情者揭林口站如「壓力鍋」　

關鍵字：

命案印度醫院女學生暴力

讀者迴響

熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

即／新台幣剛防守　美元指數「深夜跳水破底」

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠

彭振聲心碎哭吼「為了她認罪拚交保」：現在沒顧慮了

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

即／北投旅館傳出火警！

即／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

更多

最夯影音

更多

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面