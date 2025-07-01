亞洲這國「搶第2」敲定關稅協議　金融時報：最快本周拍板

▲印度總理莫迪與美國總統川普。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國《金融時報》引述2名知情人士說法報導，印度可望「最快本周」與美國達成臨時貿易協議，避開總統川普4月初宣布的「對等關稅」。目前，白宮僅與英國正式簽訂貿易協議，亞洲國家方面，則僅與中國達成有限協議。

消息人士透露，儘管談判仍在進行中，但若2國達成臨時貿易協議，印度龐大且具政治影響力的農業市場、包括小麥與乳製品，預期免於美國關稅影響。一名印度政府高官匿名透露，該國農業市場「非常敏感」。

與此同時，雙方針對數千項產品達成單方或雙方調降關稅的共識。新德里也同意進口更多美國天然氣，降低貿易順差。2024至2025財政年度，印度對美貿易順差為412億美元。

隨著川普宣布的7月9日談判期限逼近，各界紛紛關注美國與貿易夥伴的談判成果。若新德里與華府順利達成臨時貿易協議，不僅將成為首批達成協議的主要貿易夥伴之一，也是雙邊朝向全面協議邁出的第一步。這2國已經表示，他們將爭取在今年秋天之前，敲定完整協議的第一部分。

根據川普4月2日宣布的「對等關稅」，印度面臨高達26%的對等關稅，在主要經濟體之中高居前幾名。印度談判代表阿加瓦爾（Rajesh Agarwal）6月30日仍在華府試圖敲定協議最終細節，外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）預期7月1日或2日與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在華府會議場邊展開一對一談話。