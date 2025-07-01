黑貓送貨員遭刺死今相驗　妻攜兩兒哀戚現身：先處理先生後事

記者黃彥傑、潘鳳威／新北報導

新北市林口區宏昌街黑貓宅急便宅配站6月30日上午驚傳命案，36歲徐姓女員工與41歲陳姓男同事，經常因工作瑣事發生摩擦，徐女竟持預藏的折疊刀朝陳男頸部、胸部猛刺兩刀奪命，檢方昨依涉嫌殺人罪向法院聲請羈押徐女獲准。今天下午，檢察官偕同法醫前往殯儀館相驗，陳妻也帶著兩個兒子到場，場面哀戚。

▲ 黑貓宅急便陳姓員工遭同事刺殺身亡，其妻子今日下午帶著兩個兒子前往板殯。（圖／記者黃彥傑攝）

經警方了解，徐女任職約10年，陳男則是2年，2人共用一輛車送貨，但雙方常常因排班、車內衛生習慣等問題有諸多摩擦。上週，陳男與家人出國遊玩，徐女則為他代班，但陳男返回工作崗位時卻發現，車內環境髒亂、包裹也沒有處理好，因此向幹部反映，並在工作群組內發出車內照片，指出座椅上髒亂的垃圾，問道「難道這些都要我清？」

然而，徐女當下並未道歉，僅回覆「幫清謝謝」。徐疑似因此懷恨在心，萌生殺意，30日一早見陳男抵達公司，便持預藏的折疊刀，將陳男壓制在地，朝其頸部、胸部猛刺2刀，導致其傷重不治。

案發後，陳妻前往警局製作筆錄，只見她雙眼哭到紅腫、語帶哽咽。她表示，剛接到電話時，以為先生是出了車禍，需要簽署急救同意書，沒想到「到醫院人就沒了」，沒能見到丈夫最後一面、說最後一句話。她更透露，一家人才剛出國玩回來，未料是「第一次也是最後一次」。

今日下午2時許，新北地檢署檢察官偕同法醫前往板橋殯儀館相驗陳男遺體。陳妻也帶著兩個兒子到場，神情哀戚。相驗結束後面對媒體詢問，陳妻僅簡短表示，「目前先處理先生後事，後續交由司法處理。」隨即婉拒受訪，未再發言。