打開行李箱全是活蛇　印度男隨身帶「16條蛇」闖孟買機場被捕

▲孟買海關再度查獲動物走私事件。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度孟買機場海關抓獲一起走私案件，他們攔下了一名從泰國抵達當地的男乘客，在其行李箱中發現16條活蛇，這已經是該機場1個月內發生第3起類似事件，該名乘客已被逮捕，接受調查中。

事件6月29日發生在孟買國際機場Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport，海關人員表示，他們攔下了一名剛從泰國抵達當地的乘客，在其行李箱中發現多條活蛇。

Customs officers at CSMI Airport, Mumbai Customs Zone-III foiled yet another wild life smuggling attempt, 16 live snakes-Garter, Rhino Rat, Albino Rat, Kenyan Sand Boa, CA King etc. seized from passenger returning from Thailand. Passenger arrested. Further investigation underway. pic.twitter.com/4n4o6ZK3U5 — Mumbai Customs-III (@mumbaicus3) June 29, 2025

畫面中可看到，這些蛇雖然外型五顏六色，但大多都對人類無害，包含襪帶蛇(Garter snake)、加州王蛇(California king snake)、鼠蛇(Rat snake)、肯亞沙蟒(Kenyan sand boa)等。

印度海關人員之前較常發現走私黃金事件，然而近來走私野生動物事件變多，這次已是6月份發生的第3起動物走私事件。海關人員6月初同樣攔下一名來自泰國的遊客，走私了十幾條蛇，幾天後又發現一名攜帶100隻動物的旅客，包含蜥蜴、太陽鳥(Sunbird)和爬樹負鼠(Tree-climbing possum)。