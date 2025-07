打開行李箱全是活蛇　印度男隨身帶「16條蛇」闖孟買機場被捕

▲孟買海關再度查獲動物走私事件。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度孟買機場海關抓獲一起走私案件,他們攔下了一名從泰國抵達當地的男乘客,在其行李箱中發現16條活蛇,這已經是該機場1個月內發生第3起類似事件,該名乘客已被逮捕,接受調查中。

事件6月29日發生在孟買國際機場Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport,海關人員表示,他們攔下了一名剛從泰國抵達當地的乘客,在其行李箱中發現多條活蛇。

Customs officers at CSMI Airport, Mumbai Customs Zone-III foiled yet another wild life smuggling attempt, 16 live snakes-Garter, Rhino Rat, Albino Rat, Kenyan Sand Boa, CA King etc. seized from passenger returning from Thailand. Passenger arrested. Further investigation underway. pic.twitter.com/4n4o6ZK3U5