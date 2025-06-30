「露比醬～嗨！」掏出麥當勞漢堡　驚人合作吸1700萬觀看

記者鄒鎮宇／綜合報導

「露比醬～嗨～」相信各位近期在社群或短影片中一定很常聽到這個旋律，洗腦節奏、簡單句子搭上可愛語氣，讓人不知不覺就聽完整個片段。沒想到這段影片疑似剛退燒，就被日本麥當勞再次翻玩，請本尊到場拍攝新廣告，瞬間吸引近1700萬次觀看。

日本麥當勞30日在X平台，以「みんな～！なにが好き～？（大家！你們喜歡什麼）」為題PO出新影片。影片顯示，《Love Live!》限定小隊 AiScReam的黒澤露比（CV: 降幡愛，Aqours）、上原歩夢（CV: 大西亜玖璃，虹咲）及若菜四季（CV: 大熊和奏，Liella!）等3人，分別依序出場，喊出大家熟悉的台詞，卻接著介紹麥當勞的漢堡。

▲日本麥當勞大玩迷因梗，深受網友喜愛。（圖／翻攝@McDonaldsJapan）



影片曝光後，瞬間吸引700多則留言、4.4萬轉發及17萬讚，影片截至台灣時間9時15分已累積1677.6萬次觀看，且觀看次數仍不斷飆升。據了解，該影片疑似將爆紅影片與新拍攝影片進行交互剪接。

日本網友看完紛紛留言，「AI處理？重拍？」「左邊的假耳機還戴著，所以我猜他們確實重拍了。顏色、光線和對焦都完美無缺，我今天回家路上想買點照燒醬漢堡」、「大家請注意，背景中的板子有麥當勞」、「我以為是AI製作的惡搞視頻，其實是麥當勞官方帳號拍攝的真實影片，午餐吃麥當勞漢堡囉」。