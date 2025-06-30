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賴清德：感謝英國支持台海和平　印太、跨大西洋區域安全密不可分

▲▼賴清德總統今（30）日上午接見英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）。（圖／總統府提供）

▲賴清德總統今（30）日上午接見英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德30日接見英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）時表示，感謝英國政府長期支持台海和平穩定，並表示這個月英國發布「戰略防衛檢討」及「國家安全戰略」兩份報告，反對任何單方面改變台海現狀企圖，不僅展現台英目標一致，也彰顯出印太與跨大西洋區域的安全與繁榮密不可分。

賴清德表示，近年來台英關係越來越密切，雙方除了在離岸風電、創新科技以及文化教育等領域持續加強合作，也在經貿、能源及農業等關鍵領域，建立定期對話機制。

賴清德指出，現在英國是台灣在歐洲第四大貿易夥伴、第二大投資來源國以及第三大投資目的地國。前年台灣和英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」，是台灣與歐洲國家簽署的第一個制度化經貿架構，格外具有意義。

他說，今天這項協議再進一步開花結果，很高興臺英雙方針對「投資」、「數位貿易」以及「能源與淨零排放」等領域，再簽署三項子協議，有助於推升雙邊經貿合作，促進彼此產業發展。

賴清德感謝英國政府長期支持台海和平穩定，並表示這個月英國發布「戰略防衛檢討」及「國家安全戰略」兩份報告，反對任何單方面改變台海現狀企圖，不僅展現台英目標一致，也彰顯出印太與跨大西洋區域的安全與繁榮密不可分。

賴清德提到，英國下議院在去年11月通過友台動議，明確指出聯合國大會第2758號決議，沒有建立中華人民共和國對台灣的主權，也沒有決定台灣在聯合國的地位。英國政府也回應此動議，首度公開表達對2758號決議的立場，表示反對任何擴大解釋該決議來改寫歷史的企圖。對此，他則代表台灣人民再次表達最由衷的感謝。

賴清德表示，台灣和英國在科技產業具有高度互補優勢，面對全球供應鏈重組等國際經貿局勢，相信台灣和英國是彼此密不可分的關鍵夥伴，期盼英國能夠公開支持台灣加入CPTPP，共同創造共榮發展的印太經貿新格局。

艾禮遜副大臣致詞時表示，很榮幸與大家會面，共同討論如何進一步深化台英貿易關係，並探索雙方可以攜手推動的諸多機會。2022年就曾以私人身分造訪台灣，非常享受那次旅程。很高興今年能夠再次回到這裡，親眼見證台英堅實且持續深化的雙邊關係。這段關係建立在相互尊重、民主價值，以及對開放、具韌性且基於規則的經濟合作等共同願景之上。作為理念相近的夥伴，彼此在多個領域的合作不斷擴展，此次來訪正是為了進一步推動這股動能。

艾禮遜副大臣指出，在貿易及投資方面，很自豪今早雙邊已簽署「提升貿易夥伴關係（ETP）」三項合作協議，涵蓋投資、數位貿易、能源與淨零排放等領域，將為彼此未來的合作提供清晰框架，也為擴大兩國市場准入與塑造奠定堅實基礎。

他說，相信結合每年的貿易對話，這項夥伴關係將有助於英國企業爭取新的商機、改善法規協調，並在關鍵成長領域促進長期投資，相對地也將支持臺灣拓展與可信賴夥伴之間的高品質貿易關係。

艾禮遜副大臣提到，賴清德所推動的「五大信賴產業」與英國近期公布的產業與貿易策略高度契合，涵蓋潔淨能源、半導體及先進製造等領域。例如，雙方都計劃投資於人工智慧的基礎建設與運算能力，為未來展開共同研究創造良機。透過結合彼此在這些領域的優勢，將能開啟創新合作與商業成功的大門。

他說，昨天參訪台灣太空中心，英國的專業技術與可信賴的標準，能在衛星技術、綠色能源與網路安全等領域，提供有意義的解決方案。

艾禮遜副大臣說，賴清德在致詞中提到區域和平與安全的更廣泛挑戰，英國當然也與七大工業國（G7）夥伴一同繼續重申對台海和平與穩定的承諾。台英關係具戰略性、長久且不斷發展，並重申英國長期的堅定立場，對雙方攜手合作、共同促進兩國社會的繁榮與韌性充滿信心。

艾禮遜副大臣表示，台灣正尋求資本多元並建立全球夥伴關係，相信英國是一個強大且具雄心的投資目的地。尤其對於在機器人、潔淨科技與先進產業領域居於領先地位的台灣企業而言，英國的市場穩定、開放，並與台灣對高科技、永續未來的願景相契合。期待接下來進一步討論如何在這些領域及更多方面深化彼此合作。

▼賴清德總統今（30）日上午接見英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）。（圖／總統府提供）

▲▼賴清德總統今（30）日上午接見英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）。（圖／總統府提供）

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