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國台辦批賴第三講「破壞兩岸關係」　要台灣人看透「虛偽面目」

▲▼更新：大陸國台辦發言人朱鳳蓮(2025.06.11)。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統28日在民進黨全代會發表講話，並於29日發表「團結國家十講」第三講。對於兩次講話中涉及兩岸論述部分，大陸國台辦今（30）日批評是「變本加厲破壞兩岸關係」，更向台灣民眾喊話稱，要「看透他們（指賴政府）的虛偽面目，揭穿他們的拙劣伎倆」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日午間發布「答記者問」稱，賴清德的講話無視島內（指台灣）各界的強烈反對聲浪，再次撕裂台灣社會民意，再次進行謀「獨」挑釁，變本加厲破壞兩岸關係。

朱鳳蓮批評，賴清德在講話中渲染所謂「大陸威脅」，重彈「台獨」老調，升高兩岸敵意對抗，又是一通違背法理和歷史事實、罔顧島內主流民意的歪理邪說。

朱鳳蓮反駁稱，他（指賴清德）扭曲聯大第2758號決議，挑戰國際法權威；偷換概念、混淆是非，繼續兜售兩岸「互不隸屬」謬論，割裂兩岸法理歷史聯結，傷害兩岸同胞民族情感，完全是數典忘祖、背棄民族；一味操弄「反中抗中」，污蔑抹黑大陸為廣大台灣同胞謀福祉的真情實意，再次暴露其對兩岸同胞走近走親、交心交融的恐慌和抗拒。

▲▼總統賴清德團結國家十講，第三講聚焦憲政體制。（圖／總統府提供）

▲賴清德總統團結國家十講，第三講聚焦憲政體制。（圖／總統府提供）

「台灣是中國的領土，兩岸同屬一個中國，兩岸同胞同為中國人，歷史經緯清晰，法理事實清楚，任何人任何勢力都無法否認，也不容否認」，朱鳳蓮說，台灣光復是二戰後國際秩序的重要內容，更是兩岸同胞攜手捍衛民族尊嚴、守護共同家園的勝利成果，歷史必須銘記，成果不容踐踏。

朱鳳蓮續稱，但凡違背中華民族整體利益搞倒行逆施，注定遭到失敗；挑戰國家領土主權搞「台獨」分裂，只是絕路一條。

「兩岸同胞都期盼和平、發展、交流、合作」，朱鳳蓮強調，大陸堅定順應兩岸同胞對美好生活的嚮往，致力於深化兩岸和平發展、融合發展，尊重、關愛、造福台灣同胞，讓台灣同胞更有獲得感、幸福感、歸屬感。

朱鳳蓮最後喊話稱，「希望廣大台灣同胞認清賴清德當局冥頑不靈的『台獨』本性，看透他們的虛偽面目，揭穿他們的拙劣伎倆，同我們一道堅定做民族復興的同行者、兩岸和平的捍衛者，共謀祖國統一大業，共創民族復興偉業」。

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