台灣制憲代表李萬居在列　陳智菡批賴清德：民主先輩都被打成非台派

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德在29日的團結國家十講的第三講中，提到五五憲草及1946年通過的中華民國憲法，台灣沒有派員參加，引發各界討論。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡直言，前台南市長竟不識「民主先聲」李萬居，「難道這些正港台灣史，都是賴神要過濾掉的雜質？」她回憶，前民眾主席柯文哲過去參加白沙屯媽祖遶境期間，曾特別前往參觀李萬居的故居，「柯P從不會整天把民主自由掛在嘴上吹噓，他知道自己只是站在巨人的肩膀上前進」。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，前台南市長不識李萬居，「該不會這些正港的台灣史，都是賴神要過濾掉的雜質？」賴總統團結國家第三講變造史實，賴清德總統說1946年制憲國民大會，通過中華民國憲法草案「五五憲草」現場，台灣沒有派員參與；一直到七次修憲，才確立了台灣人民的主體性。

陳智菡指出，賴清德以為自己當了總統，權力無限大，就可以重新塑造政體、可以用狹隘碎裂充滿偏見的史觀，去改造全台灣人民記憶與認同，最可悲的是他一邊高呼台灣人主體性、卻一邊否定台灣的民主前輩與歷史貢獻。

陳智菡表示，1946年在南京召開的制憲國民大會，參與的國民大會代表，政黨名額共700席，另包括各省區域代表770席、職業代表437席、特種代表（僑選、蒙藏、軍隊、婦女等）143席，總計2050席。

根據文獻紀錄，當時台灣有18席。其中8縣市各1席、台北市1席、婦女代表1席、高山族代表1席，農會及漁業代表各1席、工會及鐵路工人代表各1席、商業代表及航業代表各1席、僑選1席。台灣代表18人中，台北市代表為連戰父親連震東先生，台南縣代表則是台灣民主前輩李萬居先生。

「李萬居為台灣雲林口湖人，被尊稱為『民主先聲』，是黨外力量與新聞自由的重要推手。」陳智菡說，李萬居的一生歷經抗日戰爭、二二八事件，再到戒嚴時期，這位魯莽書生的一生從未捨棄對民主的追求。柯文哲前主席前年2月17日在參加白沙屯媽祖遶境期間，還曾在友人的安排下，特別前往雲林縣口湖鄉參觀李萬居先生的故居。

陳智菡說，印象中柯P行程雖趕，且因為連日步行全身痠痛，但他對於李萬居先生所創刊的《公論報》非常感興趣，還站在複印本前駐足許久，柯P更感慨的寫下文字，緬懷感恩民主前輩不貪不取獻身民主百年的精神，才讓台灣的民主自由有今日成就。

「柯P從不會整天把民主自由掛在嘴上吹噓，他知道自己只是站在巨人的肩膀上前進，時時感念也感恩。」陳智菡說，反觀打敗他的賴清德，滿口的愛台護台言論，卻一再認人民看到他可以如何為了政黨與個人的利益，不惜說謊、竄改台灣史實，連民主先輩都被他打成了非台灣派，「連台灣的民主與歷史都敢變造扭曲，這種人，是真的愛台灣嗎？」