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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德稱不是表決多數就贏　藍黨團：連小學生都懂少數服從多數

▲▼國民黨立法院黨團今（30）上午召開「團結亂講 顛倒黑白 總統失格！」記者會，立委葛如鈞、副書記長王育敏出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨團副書記長王育敏。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨日赴新竹進行「團結十講」第三講，主題從國家講到團結，此次聚焦在憲政體制，並提到「不是表決多數贏就可以了」，引發外界質疑。國民黨團今（30日）召開記者會指出，賴清德總統所謂「團結十講」，到了第三講就充分揭露發動大惡罷的目的，就是在進行政治性鬥爭、報復，只有「民進黨贏」才是真正的民主。副書記長王育敏質疑，民主ABC「少數服從多數」，連小學生都懂，難道是要「民進黨贏」才可以嗎？

王育敏表示，賴清德總統啟動他所號稱的「團結十講」，但前三講內容就已經讓國人發現，內容根本不是「團結」而是「搞破壞」。賴清德總統的第一講完全不顧民生，大談盤古開天的猛馬象，跟人民的距離好遙遠。第二講更是離譜，倡議打掉「雜質」，讓社會一片嘩然，這根本就是一種「順我者昌，逆我者亡」獨裁心態。

王育敏說，第三講竄改歷史，同時對民主下了一個新的註解，「不是表決多數贏，就可以」。賴清德總統所謂的「團結十講」，講的越多，偏離民主越遠，越是讓台灣陷入分裂、紛爭。甚至，賴清德總統還大言不慚地說謊，聲稱台灣當時未派任何人參與制憲工作；事實上，當年台灣省參與制憲有18位代表，身為總統的賴清德，怎麼敢公然說謊、竄改歷史，人民還會相信這位總統嗎？

賴清德總統的「團結十講」，不斷宣稱要實踐更大的民主，國民黨團認為，賴清德總統接下來的演講，都不是為團結，而是為了鬥爭、報復，為了大惡罷添柴火。在昨天的演講，賴清德總統指責立法院立法違憲，目的要形塑「打掉雜質」。國民黨團認為，賴清德一連串的談話，就是進行血淋淋的政治報復，這將讓台灣民主大倒退。

國民黨團指出，這位總統不顧美國對等關稅的問題、新台幣飆升的問題、傳統產業血流成河的問題，他把所有時間和精力放在大惡罷，竄改歷史，在民進黨全代會要求黨公職全面投入大惡罷，非但沒有團結台灣，更加撕裂。

藍委葛如鈞則說，相信全國民眾都已經認識到，民進黨要重新定義民主和團結，從長毛象、雜質說到區分護台與不護台，甚至本於歷史就有台灣人參加中央政府制憲工作，綠營媒體側翼還在硬拗，說這群人不具有民意。所以，民進黨還要再區分有民意的台灣人，和沒有民意的台灣人，請問，這是什麼團結？這是分裂。

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