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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

府方偷刪賴清德稱「台灣沒人參加制憲」　國民黨：還敢談民主？

▲國民黨今舉行記者會批評，賴總統不僅錯亂事實、錯換觀念，甚至推翻大家理解的國語文常識，搞得全民非常錯亂。（圖／國民黨提供）

▲國民黨批判，賴清德講錯話還不道歉。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

​​總統賴清德昨日發表「團結國家十講」第三講，其中提到1946年通過的中華民國憲法「台灣沒有派員參加制憲大會」，此一論述被國民黨前發言人林家興秀出文獻打臉，其實當年台灣共有18人代表參與。國民黨今（30日）召開記者會痛批，這些代表橫跨各縣市、各階層以及不同族群，展現的多元性正是中華民國憲法的根基所在，反嗆總統府偷偷刪文裝沒事，這樣的總統還敢談什麼民主與公開透明？

文傳會主委林寬裕表示，中華民國憲法前言中清楚載明，依據的是孫中山先生創立中華民國之遺教；憲法第一條規定，中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。賴總統批評藍白毀憲亂政，請問賴總統是否認同憲法的根本基石，也就是中華民國是由孫中山先生所創立，創立時的依據是三民主義？

林寬裕指出，11月12日是國父誕辰，3月12日是國父逝世紀念日，今年是國父逝世100周年，卻沒看到政府舉行任何儀式或發文，讓我們不禁要問，其實綠共才是真正毀憲亂政，如果賴總統要遵守中華民國憲法，請先認同中華民國是由孫中山先生所創立，立國的根本精神就是三民主義。

國民黨發言人楊智伃也批，賴清德在演講中完全無視臺灣曾經代表參與中華民國制憲的歷史，事實上，當時制憲國大代表臺灣就有18位，其中8縣各1人，其他包括臺北市、婦女、高山族、農漁業、工會、商業代表、僑選代表都有，均有史實記錄可查。賴總統為了扭曲中華民國憲法，難道要扭曲這群曾經為臺灣民主奠基的先驅們的努力及付出嗎？

楊智伃更舉例，制憲代表中的台南縣代表李萬居，是臺灣早期民主運動先驅，曾擔任臺灣新生報總編輯，致力推動言論自由與民主改革；新竹縣代表黃國書曾經參加抗日戰爭，在1948年遷台前就當選立法委員，證明了臺灣人因為中華民國憲法有選舉與被選舉權及各項基本權利；婦女代表謝娥曾發起反抗日本殖民統治運動，積極推動婦女教育與參政權；高山族代表南志信是臺灣第一位原住民西醫，致力保障原民權益。

楊智伃質疑，賴總統先前講出「雜質說」，總統府新聞稿竟然事後刪文，昨天說「制憲沒臺灣人」也被刪除，講錯話不道歉更正，反而偷偷刪文裝沒事，這樣的總統還敢談什麼民主與公開透明？連對歷史都不誠實，人民要如何信任你？面對民進黨發起的大惡罷，呼籲全民在726一定要站出來守護中華民國的歷史，更要守護民主自由制度。

台北市議員鍾沛君指出，總統府硬拗說參與制憲的台灣代表未經普選產生，但事實上許多傳統民主國家都經歷過非全民普選代表的制憲過程，例如印度在1950年制憲會議即由各邦議會間接投票產生的代表組成；美國1787年制定聯邦憲法也是由原始的13州代表組成；二戰之後重建為民主國家的日本跟德國亦同，日本憲法甚至由美軍主導，最後再讓天皇交議會通過。如果依照總統府的邏輯，這些國家當時都不足以作為國民主體的民主國家。

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