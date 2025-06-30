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21歲孟加拉人妻遭政客性侵！　闖家中「扒光拍片」掀全國怒火

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 阿里闖入民宅性侵女子被捕。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

孟加拉一名印度教女子遭當地政客闖入家中性侵，還被拍下裸體求饒影片，在社群媒體曝光後點燃民眾怒火，27日發起大規模抗議遊行，要求政府嚴懲犯嫌。

NDTV報導，這起事件發生於6月26日，21歲受害者當時與孩子返回中部庫米拉縣（Cumilla）的父母家中，晚間約10時卻遭36歲當地政客阿里（Fazor Ali）闖入屋內性侵。女子被脫光衣物遭殘忍毆打，向阿里求饒的影片在網路流傳後震驚全國。警方現已逮捕5人，包括主嫌阿里及4名散播影片的共犯。

警方說明，受害女子的丈夫長年在杜拜工作，為返鄉過節才暫住父母家，未料遭人凌辱。案發後當地民眾制伏阿里且私刑毆打，卻未將他交給警方，而是送往醫院，他便從醫院逃逸，後來警方突襲首都達卡賽德巴德地區（Sayedabad），將他逮捕到案。

這起事件引爆社會怒火，達卡大學（Dhaka University）學生在校內舉行示威，少數族裔學生宿舍也舉辦遊行抗議，要求伸張正義。孟加拉民族主義黨（BNP）秘書長阿拉姆吉爾（Mirza Fakhrul Islam Alamgir）強調，必須對加害者祭出嚴懲。

孟加拉高等法院已下令立即刪除社群平台所有影片，並要求當局確保受害女子安全，提供必要的醫療協助。前總理哈希娜（Sheikh Hasina）之子、政治顧問薩吉布（Sajeeb Ahmed Wazed）也發文表達憤怒，痛批尤努斯（Muhammad Yunus）領導的臨時政府上任後，國內暴力、強暴與攻擊事件激增。

哈希娜政府於去年8月被推翻後，孟加拉政局陷入動盪。哈希娜逃往印度，後由85歲諾貝爾獎得主尤努斯接掌臨時政府。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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關鍵字：

孟加拉性侵抗議政治社會

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