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大陸 大陸焦點 特派現場

稱「川普有事隱瞞美國」　陸鷹派學者狂言：他沒膽說關稅誰付的

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸知名國際關係學者高志凱近期在深圳一場公開演講中指出，美國總統川普在之前任內推行對中高關稅政策，實際上轉嫁了成本至美國普通民眾頭上，卻始終未向選民坦承這一事實。他直言，「關稅不是中國人付，是美國人100%自己掏錢。」他還強調，因此可以證實川普現在推行「關稅戰」必敗無疑。

《鳳凰網》於 6月28-29日在深圳舉行「2025中國企業出海高峰論壇」本次論壇由鳳凰網主辦，中國企業出海全球化理事會聯合主辦，以「為開放的世界」為主題，旨在全球產業鏈深度重構之際，邀請多位知名專家學者探討國際政經時事話題。

中國全球化智庫副主席、高級外交官高志凱（Victor Gao）受邀出席演講，並且公開點名川普從之前到現在的「關稅戰」政策都十分失敗，甚至劍指川普不敢說實話，不敢坦承向美國選民坦誠到底是誰付的關稅。

高志凱首先指出，川普在2018年發起貿易戰，針對中國輸美產品大幅加徵關稅，對外宣稱要「讓中國付出代價」。但事實上，關稅加在進口商品上，進口商只能將成本轉嫁給終端消費者，結果是美國老百姓在結帳時發現價格變高了。高志凱直言，「很多人付帳單的時候才驚覺怎麼貴了這麼多？原來是在替關稅買單。」

▲▼ 高志凱說川普有事隱瞞美國人 。（圖／翻攝 鳳凰網）

▲ 高志凱說川普有事隱瞞美國人 。（圖／翻攝 鳳凰網）

他強調，這正是川普「不敢說、一直瞞著美國人」的事實。他認為，川普深知如果坦白說出來會引發反彈，因此選擇隱瞞不提。但隨著美國民眾切身感受到通膨與物價壓力，這筆帳遲早要算回去，「選民會用腳投票，用選票讓他付出代價。」

高志凱批評川普就是投機取巧的政客，「曾破產過六次，打了四千多場官司，靠著炒作中國議題煽動民粹，把關稅說成是對外制裁，實際卻是懲罰自己人。」

「川普現在說每天稅收20億美金，，他有一件事故意瞞著美國人民，如果說每天可以收20億的關稅，美國人以後不用交稅了等等。他忘了告訴美國人，如果他真的懂一點國際貿易，真的懂關稅，關稅不是中國人、美國人、歐洲人、日本人付的，關稅按正常的情況100%是美國人自己付的。」高志凱說。

高志凱接著又說，美國最大零售商沃爾瑪原本找中國出口商付關稅遭到拒絕，沃爾瑪只好自己先付，之後轉嫁給美國消費者平攤。「之後，川普說沃爾瑪必須自己付關稅，然後美國國會議員問財政部長說，請說明的關稅到底誰付的？最後，（腿財政部長）顧左右而言他。」

「大家聽我說，這樣的事表明什麼？美國人搞『關稅戰』必敗無疑，因為到頭來自己都不明白關稅誰付的」高志凱說。

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