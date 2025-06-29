趙怡翔近期將請辭市議員　赴總統府國安會任職展涉外長才

▲台北市議員趙怡翔。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

有「口譯哥」之稱的民進黨台北市議員趙怡翔，據了解，他確定將於近日請辭，並轉任總統府國安會任職，一展他在涉外事務的長才。

趙怡翔在2016年還是民進黨國際部副主任，因擔任時任總統當選人蔡英文當選之夜國際記者會的翻譯，其一口流利的英文，讓許多民進黨支持者在網路上直呼「耳朵懷孕」，而一夕爆紅。

趙怡翔在蔡英文執政時期，外派出任外交部駐美國代表處政治組組長，雖然引起在野黨的高度不滿，認為他空降高職，打擊外交人員的士氣。不過據了解，趙怡翔在華府的對美關係極為深厚，深受美方跨黨派的信任，是近年台美關係不斷深化的重要功臣之一。

不過，當政府高層極力栽培趙怡翔之際，他突然返台宣布參選台北市議員，引起執政團隊的一陣譁然，甚至傳出他與「英系」的互動產生裂痕；而他也隨即被民進黨立委王定宇、時任立委趙天麟、時任文山區市議員阮昭雄等人延攬加入湧言會。

事實上，總統賴清德在2024年競選期間，乃至當選後，相關對外事務或與外媒的互動，他也隱身其後襄助；今年（2025）初，Halifax國家安全論壇在台灣舉辦，背後就有趙怡翔負責牽線的影子。這也讓執政團隊開始思考，是否該讓他轉換戰場，放在較為適合的角色上。

對此，趙怡翔並未正面回應此一人事異動，僅透過社群媒體表示，他平常是人本主義者，今天帶小朋友來華山Tomica小汽車50週年博覽會，一起來車本主義一下。他說，週末陪家人充充電，平日最重要的事情，就是議會的工作，以及協力726的罷免投票順利成功。無論是議會或是與公民團體的合作，都還有很多工作要完成，充完電繼續往前衝。