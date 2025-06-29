　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙怡翔近期將請辭市議員　赴總統府國安會任職展涉外長才

▲▼台北市議員趙怡翔。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員趙怡翔。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

有「口譯哥」之稱的民進黨台北市議員趙怡翔，據了解，他確定將於近日請辭，並轉任總統府國安會任職，一展他在涉外事務的長才。

趙怡翔在2016年還是民進黨國際部副主任，因擔任時任總統當選人蔡英文當選之夜國際記者會的翻譯，其一口流利的英文，讓許多民進黨支持者在網路上直呼「耳朵懷孕」，而一夕爆紅。

趙怡翔在蔡英文執政時期，外派出任外交部駐美國代表處政治組組長，雖然引起在野黨的高度不滿，認為他空降高職，打擊外交人員的士氣。不過據了解，趙怡翔在華府的對美關係極為深厚，深受美方跨黨派的信任，是近年台美關係不斷深化的重要功臣之一。

不過，當政府高層極力栽培趙怡翔之際，他突然返台宣布參選台北市議員，引起執政團隊的一陣譁然，甚至傳出他與「英系」的互動產生裂痕；而他也隨即被民進黨立委王定宇、時任立委趙天麟、時任文山區市議員阮昭雄等人延攬加入湧言會。

事實上，總統賴清德在2024年競選期間，乃至當選後，相關對外事務或與外媒的互動，他也隱身其後襄助；今年（2025）初，Halifax國家安全論壇在台灣舉辦，背後就有趙怡翔負責牽線的影子。這也讓執政團隊開始思考，是否該讓他轉換戰場，放在較為適合的角色上。

對此，趙怡翔並未正面回應此一人事異動，僅透過社群媒體表示，他平常是人本主義者，今天帶小朋友來華山Tomica小汽車50週年博覽會，一起來車本主義一下。他說，週末陪家人充充電，平日最重要的事情，就是議會的工作，以及協力726的罷免投票順利成功。無論是議會或是與公民團體的合作，都還有很多工作要完成，充完電繼續往前衝。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
431 2 2080 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
13歲許老三暴風抽高！　網驚「越大越美」
趙怡翔將請辭市議員　赴總統府國安會任職展涉外長才
快訊／林書豪哭了！新北國王勇奪TPBL歷史首冠
快訊／統一獅封王　7-11優惠出爐
快訊／11縣市豪大雨特報！
快訊／肥前屋驚傳歇業！今天最後一天
快訊／統一擊敗樂天上半季稱王　勇奪隊史第18座季冠軍
台灣女越南旅遊　吃早餐噎到死亡
以為是男友！泥醉女遭性侵拍片　「摸到項鍊驚醒」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

趙怡翔近期將請辭市議員　赴總統府國安會任職展涉外長才

李承道合作新生代藝術家許韶恩　揭示「被觀看者的凝視」

郝龍斌示警「同意罷免票一定超過25％」　綠營下一步劍指韓國瑜

挺「最佳戰友」徐巧芯　蔣萬安反罷免：綠營輸不起還亂花納稅錢

大罷免沒有「選票通知單」？　中選會闢謠：投票前2天分送

賴清德50分鐘「憲政體制」演說艱澀難懂？　3大重點一次看懂

柯建銘再預測823第二波罷免投票　蔣萬安諷：這不是預言家！是狼

藍委揶揄蕭美琴險遭撞　綠委批「護航中共」：台灣的悲哀

酸賴清德「沒讀書」　徐巧芯：民進黨罷免成功後將沒收五天假

民眾黨：獨裁者憲政課死當　賴清德巫醫把台灣民主打進加護病房

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

東海同框「西海」韋禮安 連銀赫也認證：像兄弟！

汪東城自認像GAY　「不能男生女相嗎」

【海蟑螂也想拍婚紗？】新娘崩潰尖叫狂踩牠攝影師不救

趙怡翔近期將請辭市議員　赴總統府國安會任職展涉外長才

李承道合作新生代藝術家許韶恩　揭示「被觀看者的凝視」

郝龍斌示警「同意罷免票一定超過25％」　綠營下一步劍指韓國瑜

挺「最佳戰友」徐巧芯　蔣萬安反罷免：綠營輸不起還亂花納稅錢

大罷免沒有「選票通知單」？　中選會闢謠：投票前2天分送

賴清德50分鐘「憲政體制」演說艱澀難懂？　3大重點一次看懂

柯建銘再預測823第二波罷免投票　蔣萬安諷：這不是預言家！是狼

藍委揶揄蕭美琴險遭撞　綠委批「護航中共」：台灣的悲哀

酸賴清德「沒讀書」　徐巧芯：民進黨罷免成功後將沒收五天假

民眾黨：獨裁者憲政課死當　賴清德巫醫把台灣民主打進加護病房

直擊／AB6IX太久沒來「台粉尖叫聲變了」　朴佑鎭虧：沒有罵你們，別誤會

陸「首次」釋出殲-16驅離外機畫面　平行卡位＋紅外彈驅離P-8A

雨天開車燈「挨罰1200元」！他收到罰單才知違規原因

要幫髙塩將樹爭取待遇　餅總喊話子弟兵拚年度第一

女搬入老房發現「打不開的門」詭異封死　網友一看：絕對不住

五月天大巨蛋第三天拋震撼彈！　無預警「宣布新專輯名稱」

貴州遇「30年最大洪水」　村超足球場成重災區

快訊／林書豪哭了！轟27分4助攻4阻攻　新北國王勇奪TPBL歷史首冠

快訊／統一獅上半季封王　7-11咖啡等優惠出爐

中正紀念堂驚現「7m巨型英熙、哲秀」　《魷魚3》最血腥關卡搬來台

【水龍捲奇景】民眾在小琉球目擊水龍捲直衝天際

政治熱門新聞

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

快訊／美國眾院關切中方計劃衝撞蕭美琴　轟「這不是外交是脅迫」

快訊／鄭麗君、楊珍妮赴華府！　完成台美關稅第二輪實體磋商

「讓楊瓊瓔畢業！」　罷團補件4755份

賴清德：青鳥、大罷免是珍貴公民力量　目的是恢復國家秩序

獨／「踴躍投票」也不行？　新北罷免說明要點遭中選會禁字

LIVE／賴清德「團結國家十講」　第三講前進新竹看這裡

笑撞蕭美琴失敗很遜　綠委曝更擔心一件事

民進黨2026提名條例出爐　台南、高雄市長候選人確定初選產生

確定不覆議了！　總統今公告軍人加薪調整案明年實施

賴清德列藍白7大違憲爭議法案　國會有界限！不是表決多數就贏

徐巧芯訕笑蕭美琴險遭撞　許淑華：怎不叫中國大陸說清楚？

嗆賴清德不演了！　蔣萬安：最大詐騙集團

蔡英文再缺席全代會！趙少康：故意給賴難看

更多熱門

相關新聞

習近平傳8月卸任？美前外交官點出「可疑跡象」

習近平傳8月卸任？美前外交官點出「可疑跡象」

中國大陸國家主席習近平被視為是中國的「一把手」，然而曾在北京對外經濟貿易大學任教的美國前外交官史雷頓（Gregory W. Slayton）則犀利指出，近幾個月來，中國政局似乎出現罕見轉折，習近平的地位可能已經開始動搖，同時也指出多項可疑跡象。

力挺徐巧芯　蔣萬安：綠輸不起還亂花納稅錢

力挺徐巧芯　蔣萬安：綠輸不起還亂花納稅錢

柯建銘再預測823投票　蔣萬安諷：他是狼

柯建銘再預測823投票　蔣萬安諷：他是狼

徐巧芯酸賴清德「沒讀書」　談大罷免曝危機　

徐巧芯酸賴清德「沒讀書」　談大罷免曝危機　

民眾黨：獨裁者憲政課死當　賴清德巫醫把台灣民主打進加護病房

民眾黨：獨裁者憲政課死當　賴清德巫醫把台灣民主打進加護病房

關鍵字：

政治議員國安會民進黨外交

讀者迴響

熱門新聞

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

台男長度出爐！　最新GG尺寸「贏韓輸日」

42歲女星突不適「送醫後身亡」！

網友控桃機二航廈有針孔　結果超展開

清潔女工性侵客戶！租屋處綑綁逞慾

《拳願》爆濺血意外

100多國沒得談判！　川普將直接通知關稅稅率：美國想怎麼做都行

今變天！　「下最大」地區曝

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

「高空激戰」是真的？空姐曝1時間點3原則

催金曲歌王走快點！張清芳頒獎脫稿引不滿

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

彰化女疑吸毒討嘸錢殺死母親　逃台中遭逮畫面曝

更多

最夯影音

更多

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面