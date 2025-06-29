　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

做工行善志工頂烈陽連趕四區修繕房屋　第297戶完成入住

▲做工行善團志工頂著烈陽趕赴台南四地修繕案家，持續為弱勢家庭築起溫暖的家。（記者林東良翻攝，下同）

▲做工行善團志工頂著烈陽趕赴台南四地修繕案家，持續為弱勢家庭築起溫暖的家。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」政策願景，台南市勞工局持續攜手「做工行善團」協助弱勢家庭修繕居所，29日四組志工兵分四路，趕赴鹽水、麻豆、南區與楠西，進行裝修施工、家具配送與會勘作業，並宣告第297戶修繕案圓滿落幕。

▲做工行善團志工頂著烈陽趕赴台南四地修繕案家，持續為弱勢家庭築起溫暖的家。（記者林東良翻攝，下同）

市長夫人劉育菁也親赴案場，帶著當季水果慰勞志工，感謝他們不畏高溫、犧牲假日，以實際行動為城市注入溫度。

▲做工行善團志工頂著烈陽趕赴台南四地修繕案家，持續為弱勢家庭築起溫暖的家。（記者林東良翻攝，下同）

此次修繕行動中，南區一名32年次的施姓老翁，長年獨居於年久失修的老屋，僅靠每月約8千元的補助金度日，難以負擔修繕費用。在志工團協助下，歷時兩個月分工合作，自拆除、電線配置、門窗安裝到地磚油漆一應俱全，最終由電氣工會安裝廚具、木工工會協助傢俱擺設，老翁終於擁有安全舒適的棲身空間。

▲做工行善團志工頂著烈陽趕赴台南四地修繕案家，持續為弱勢家庭築起溫暖的家。（記者林東良翻攝，下同）▲做工行善團志工頂著烈陽趕赴台南四地修繕案家，持續為弱勢家庭築起溫暖的家。（記者林東良翻攝，下同）

鹽水區陳姓案主獨自照顧失能兒子，家庭無固定收入，居所年久失修，牆面破損、地面潮濕。做工行善團接獲通報後，立即會勘並安排修繕時程。29日泥水工會志工再度進場施作壁磚，現場不僅有總工會理事長鄭山林帶來便當與飲料慰勞，泰茂實業呂董事長也捐贈材料費並親送飲品肯定志工辛勞。

▲做工行善團志工頂著烈陽趕赴台南四地修繕案家，持續為弱勢家庭築起溫暖的家。（記者林東良翻攝，下同）▲做工行善團志工頂著烈陽趕赴台南四地修繕案家，持續為弱勢家庭築起溫暖的家。（記者林東良翻攝，下同）

麻豆區王姓家庭則與妻子與兩名子女共住，生活全賴低收入戶津貼維生。房屋為老舊磚造平房，因屋況破損影響日常。做工行善團分階段進行鐵皮屋搭建、電線配置與門窗修復，29日由木工志工接手進行屋內裝潢，讓一家人看見改變的希望，重拾對生活的信心。

▲做工行善團志工頂著烈陽趕赴台南四地修繕案家，持續為弱勢家庭築起溫暖的家。（記者林東良翻攝，下同）▲做工行善團志工頂著烈陽趕赴台南四地修繕案家，持續為弱勢家庭築起溫暖的家。（記者林東良翻攝，下同）▲做工行善團志工頂著烈陽趕赴台南四地修繕案家，持續為弱勢家庭築起溫暖的家。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，這次參與行動的志工包括黃思華、沈麗茹、黃貴妹一家三口，木工父子檔許登財與許柄政、翁德賢與翁士傑，及李俊平、陳美華伉儷等皆主動報名，在炎夏中默默付出。他感謝每一位用技術與愛心築起「希望家園」的志工，讓台南的溫情從磚瓦間流轉。截至目前，已完成297戶弱勢家庭修繕，未來將持續推動更多公益計畫，讓更多人看見「做工行善」的價值與台南的人情味。

▲做工行善團志工頂著烈陽趕赴台南四地修繕案家，持續為弱勢家庭築起溫暖的家。（記者林東良翻攝，下同）▲做工行善團志工頂著烈陽趕赴台南四地修繕案家，持續為弱勢家庭築起溫暖的家。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
431 2 2080 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S女兒辦畫展！演藝圈大咖都來了　17歲驚人天賦「估吸金百萬
快訊／雨彈北移！4地淹水警戒
34歲女星「斬首男友」焚屍！半裸持刀畫面曝
「警界彭于晏」被控飯店私會犯嫌女友！　台南警要查了
快訊／15縣市豪大雨下到深夜　6地大雷雨轟1.5時
兄弟提挑戰但總教練不見？　平野惠一還原當下

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

團結挺台灣陳亭妃包場《看不見的國家》紀錄片　呼應賴清德全代會號召

錯過再等2年！水里瘋水祭開幕　內容設施升級票價降至99元

做工行善志工頂烈陽連趕四區修繕房屋　第297戶完成入住

傳統智慧發光！花蓮社區自製改良型療愈艾草棒　按摩搥打超舒緩

海星高中卡巴迪隊全中運奪金摘銅　學姊鄉長貼紅榜鼓勵再創佳績

花蓮市清潔隊創無菸職場！17人參加戒菸10人成功　市長率隊宣示

出國比賽鄉長送行！宜昌國中管樂團不負重望　勇奪公開組冠軍

數位城市！花蓮市圖推廣電子書與線上閱讀　數位課程走進社區

書法藝術安定人心！花蓮蘭亭大會全國賽　老中青幼上千人參加

掌握科技教育新浪潮！花蓮5G新科技參展成果交流會獲六項肯定

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

東海同框「西海」韋禮安 連銀赫也認證：像兄弟！

汪東城自認像GAY　「不能男生女相嗎」

【海蟑螂也想拍婚紗？】新娘崩潰尖叫狂踩牠攝影師不救

團結挺台灣陳亭妃包場《看不見的國家》紀錄片　呼應賴清德全代會號召

錯過再等2年！水里瘋水祭開幕　內容設施升級票價降至99元

做工行善志工頂烈陽連趕四區修繕房屋　第297戶完成入住

傳統智慧發光！花蓮社區自製改良型療愈艾草棒　按摩搥打超舒緩

海星高中卡巴迪隊全中運奪金摘銅　學姊鄉長貼紅榜鼓勵再創佳績

花蓮市清潔隊創無菸職場！17人參加戒菸10人成功　市長率隊宣示

出國比賽鄉長送行！宜昌國中管樂團不負重望　勇奪公開組冠軍

數位城市！花蓮市圖推廣電子書與線上閱讀　數位課程走進社區

書法藝術安定人心！花蓮蘭亭大會全國賽　老中青幼上千人參加

掌握科技教育新浪潮！花蓮5G新科技參展成果交流會獲六項肯定

高雄飯店聯名衛武營推主題房　美人魚現身水樂園玩水槍戰

李承道合作新生代藝術家許韶恩　揭示「被觀看者的凝視」

團結挺台灣陳亭妃包場《看不見的國家》紀錄片　呼應賴清德全代會號召

好丘夏季限定「山系刨冰2.0」回來了　3口味1門市限定吃

魷魚遊戲7米娃降臨北市「人潮曝」　巨大跳繩、打畫片3日免費玩

「6生肖」7月要起飛了！貴人星、財星齊發　他買彩券容易中獎

房客男友燒炭亡成「凶宅」　法院判女房客免賠：沒物理損害

台中母子空地燒廢棄物起火！兒嚴重燒燙傷轉加護病房

一周天氣3變化「明午後雷雨轟2地」　周三、四熱爆雨最少

雨彈北移！新竹台南4地淹水警戒　1區列一級

【帥氣解鎖】李珠珢甩髮跳舞太犯規❤

地方熱門新聞

澎湖生蠔老闆曝未來動向　自知「個性X掰」

雲林推「濁水溪堤南側聯絡道」　強化四鄉鎮產業動脈

福容桃園慶18載　身分證有1、8住房享半價

安平觀夕平台3遊客落海　海巡即時救援

桃園捷運綠線6/30擴大招募73個職缺

新北夜經濟閃耀！北海共販所×萬金夏夜光

南投家扶才女葉依珊不畏生命困境完成大學學業

三重行政園區計畫打造2公頃城市綠洲

侯友宜表揚新北筍農　父子檔蟬聯雙冠王

韓國啦啦隊女神趙娟週站台西拉雅泡湯喝咖啡嗑芒果冰掀追星熱潮

航空城安置宅月底全面取照　保障交屋權益　

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

斗南小東休閒娛樂中心工程拚2026完工

台南山上百年水道紅磚＋粉紅花海超夢幻

更多熱門

相關新聞

花蓮藍營控罷團月領8萬走路工　多位志工出面呼籲道歉：從未領薪資

花蓮藍營控罷團月領8萬走路工　多位志工出面呼籲道歉：從未領薪資

花蓮罷傅團體「微光花蓮」近來積極上街宣講、舉牌，國民黨議員、花蓮議會黨團發言人吳建志指控，指罷團聘請走路工、月領8萬元薪資。罷團代表昨憤而到派出所提告。罷團多位志工今（26）日再開記者會駁斥，強調自罷免行動以來，犧牲許多自身的時間，所有付出出於自願，從未領取任何薪資，並要求吳議員立即為其不實指控公開道歉。

嘉義興華高中獲台新青少年志工菁英獎

嘉義興華高中獲台新青少年志工菁英獎

新光三越氣爆新進展！11、12樓解封交還

新光三越氣爆新進展！11、12樓解封交還

潛水失蹤！澎湖海洋保護志工漂流5小時獲救

潛水失蹤！澎湖海洋保護志工漂流5小時獲救

草屯鐵皮屋起火全燒毀！慈濟動員30志工助恢復家園

草屯鐵皮屋起火全燒毀！慈濟動員30志工助恢復家園

關鍵字：

做工志工修繕入住

讀者迴響

熱門新聞

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

台男長度出爐！　最新GG尺寸「贏韓輸日」

42歲女星突不適「送醫後身亡」！

清潔女工性侵客戶！租屋處綑綁逞慾

網友控桃機二航廈有針孔　結果超展開

《拳願》爆濺血意外

100多國沒得談判！　川普將直接通知關稅稅率：美國想怎麼做都行

今變天！　「下最大」地區曝

「高空激戰」是真的？空姐曝1時間點3原則

催金曲歌王走快點！張清芳頒獎脫稿引不滿

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎

彰化女疑吸毒討嘸錢殺死母親　逃台中遭逮畫面曝

《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」

更多

最夯影音

更多

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面