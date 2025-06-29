做工行善志工頂烈陽連趕四區修繕房屋　第297戶完成入住

▲做工行善團志工頂著烈陽趕赴台南四地修繕案家，持續為弱勢家庭築起溫暖的家。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」政策願景，台南市勞工局持續攜手「做工行善團」協助弱勢家庭修繕居所，29日四組志工兵分四路，趕赴鹽水、麻豆、南區與楠西，進行裝修施工、家具配送與會勘作業，並宣告第297戶修繕案圓滿落幕。

市長夫人劉育菁也親赴案場，帶著當季水果慰勞志工，感謝他們不畏高溫、犧牲假日，以實際行動為城市注入溫度。

此次修繕行動中，南區一名32年次的施姓老翁，長年獨居於年久失修的老屋，僅靠每月約8千元的補助金度日，難以負擔修繕費用。在志工團協助下，歷時兩個月分工合作，自拆除、電線配置、門窗安裝到地磚油漆一應俱全，最終由電氣工會安裝廚具、木工工會協助傢俱擺設，老翁終於擁有安全舒適的棲身空間。

鹽水區陳姓案主獨自照顧失能兒子，家庭無固定收入，居所年久失修，牆面破損、地面潮濕。做工行善團接獲通報後，立即會勘並安排修繕時程。29日泥水工會志工再度進場施作壁磚，現場不僅有總工會理事長鄭山林帶來便當與飲料慰勞，泰茂實業呂董事長也捐贈材料費並親送飲品肯定志工辛勞。

麻豆區王姓家庭則與妻子與兩名子女共住，生活全賴低收入戶津貼維生。房屋為老舊磚造平房，因屋況破損影響日常。做工行善團分階段進行鐵皮屋搭建、電線配置與門窗修復，29日由木工志工接手進行屋內裝潢，讓一家人看見改變的希望，重拾對生活的信心。

勞工局長王鑫基表示，這次參與行動的志工包括黃思華、沈麗茹、黃貴妹一家三口，木工父子檔許登財與許柄政、翁德賢與翁士傑，及李俊平、陳美華伉儷等皆主動報名，在炎夏中默默付出。他感謝每一位用技術與愛心築起「希望家園」的志工，讓台南的溫情從磚瓦間流轉。截至目前，已完成297戶弱勢家庭修繕，未來將持續推動更多公益計畫，讓更多人看見「做工行善」的價值與台南的人情味。