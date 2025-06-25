生態調查潛水失蹤！知名澎湖海洋保護志工漂流5hrs獲救

▲陳盡川平安獲救。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、郭玗潔／澎湖報導

知名澎湖海洋保護志工團隊隊長陳盡川24日中午到鋤頭嶼進行生態調查，潛水後卻沒有浮起，同行人員立即報案，幸好經過協尋，於5小時候船帆外礁找到漂流於海上的陳盡川，人平安無事。

海巡隊表示，陳盡川於鋤頭嶼潛水進行生態調查時失聯，接獲巡防區通報後，立即調派PP-3519艇及PP-10066前往協尋，1438時本隊巡防艇抵達鋤頭嶼北0.15浬（23-15N 119-39E），開始搜尋；1443時空偵機自台中起飛前往，並於1525抵達通報區域，加入協尋行列，5小時候在船帆外礁找到陳盡川，人無大礙。

葉姓民宿業者在臉書透露，他當天14點26分接到該船船長電話，告知陳12點下水，目前沒看到人浮出水，疑似在水下出了狀況，或是漂流，已通報海巡隊進行搜救。他因無法到場，立即計算可能漂流路線「鋤頭嶼距離船帆外礁約9海浬，12:00下水，出水約12:40-13:00，此時水流不強開始往北加快速度，流頭起流約3節，流尾約1節，平均2節流速，該員已經漂流5.5小時，大概會出現在11海浬處的正北方，位在船帆外礁的東邊，只要在那附近跟山水龍門這海域，原型跟之字型搜索，找到人的機率將高達87%」，果然不久後在船帆外礁東邊找到漂流在海上的陳盡川。

據悉，陳盡川從事海洋保育志工多年，經常配合檢警查緝非法活動，甚至會大方向對方承認「就是我檢舉的」，曾因故跟遊客、島民多次起衝突。不過民宿業者也透露，這次第一時間救起陳盡川的人，正是過去跟他起過爭執的人，底下網友紛紛熱議「仇人變恩人」、「澎湖人誰跟誰沒吵架過？澎湖人生死關頭還是會互相幫忙的」。