全家外出務農…草屯鐵皮屋起火全燒毀！慈濟動員30志工助恢復家園

▲草屯鎮一處鐵皮屋住宅日前傳火警，所幸無人員受困傷亡。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮坪頂里一處連棟鐵皮屋住宅日前傳出火警，該戶雖有裝設住警器，但李姓屋主一家三口當時皆外出務農而無法及時察覺、致火勢擴大，但亦幸運無人受困傷亡，堪稱不幸中的大幸；慈濟志工除前往關懷、致贈祝福禮與慰問金，更動員前往協助清理家園，讓受災屋主與當地里長李銘樑都感激不已。

慈濟草屯聯絡處30位志工於6月19日早上帶著打掃用具、袋子，為受災戶清掃家園及清理被燒燬的廢棄物，受災住戶也一起投入清理家園工作；在眾人同心協力之下，約花2個半小時完成任務，也讓住戶面露安心的笑容。

▲▼草屯鎮民宅遭祝融，慈濟志工動員協助清掃。（圖／慈濟基金會提供，下同）

慈濟訪視志工彭秀蓁表示，在火災發生後前往關懷與場勘災情，經了解房子是連棟鐵皮屋、嚴重燒燬，可能要做一番清理的工作，所以決定動員30位師兄姊組隊來進行協助清理，也請經營工程的志工林金國開著小山貓機具、一起處理廢棄物，發揮莫大效率，更減輕李姓屋主的負擔。

草屯鎮長簡賜勝當天也特別帶領鎮公所主任秘書、社會課長等行政團隊到場關懷與致意，並致贈慰問金給受災戶，並派遣清潔隊支援廢棄物的運送；他表示慈濟志工奉獻寶貴時間、發揮大愛精神協助受災戶清理家園，實在令人感動，對此表達謝意。