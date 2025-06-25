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新光三越氣爆新進展「11、12樓解封」　事發132天終可修繕

▲▼台中消防局明天將派專人將新光三越氣爆鑑定報告送到警六分局。（圖／ETtoday資料照）

▲新光三越氣爆至今4個多月，檢方今日交還現場，館方已可開始修繕。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市新光三越氣爆發生至今已132天，10多位新光三越幹部被依過失致死罪交保，但全案仍由台中地檢署調查中。台中地檢署今日上午率館方、警方重返現場，解封交還事發11樓與12樓美食街，代表新光三越終於可以開始修繕這兩個樓層。

台中地檢署先前發表聲明，綜合調查所得事證，初步認定本案疑因施工不慎，導致天然氣主幹管線斷裂、氣體外洩蓄積，遇電動工具作動火花，引燃天然氣造成氣爆事故，案關人員涉犯過失致死、過失傷害、準失火等罪嫌疑重大，本案將持續進行各項偵查作為，緊密排程調查取證，釐清責任歸屬。

▲▼新光三越,氣爆,謝英明。（圖／記者許權毅攝）

中檢在4月陸續傳喚多名新光三越幹部，包括裝潢拆除人員、室內裝修人員、中下游拆除承包業者、施工人員等10名被告、1名證人到案說明，其中有5人為新光三越人員，包括台北總店滑姓副理、台中店莊姓經理，複訊後都是60萬元交保，一名謝姓組長則是40萬交保；總店吳姓幹部40萬元交保，台中店呂姓、李姓幹部分別為40萬元、30萬元交保。

另5人承包業者和工人，陳姓工頭30萬元交保，其餘4名工人分別為10萬元至15萬元不等，10名被告均限制出境、出海。

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