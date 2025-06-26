花蓮藍營控罷團月領8萬走路工　多位志工出面呼籲道歉：從未領薪資

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮罷傅團體「微光花蓮」近來積極上街宣講、舉牌，國民黨議員、花蓮議會黨團發言人吳建志指控，指罷團聘請走路工、月領8萬元薪資。罷團代表昨憤而到派出所提告。罷團多位志工今（26）日再開記者會駁斥，強調自罷免行動以來，犧牲許多自身的時間，所有付出出於自願，從未領取任何薪資，並要求吳議員立即為其不實指控公開道歉。

對於花蓮議會黨團發言人吳建志指控，罷團微光花蓮發言人W、志工火山、子羚、飛龍等參與行動的多位志工今召開記者會嚴正反駁。W表示，所有參與罷免行動的志工，都是基於對國家的關心，從去年底無償投入，一路奮戰至今。期間犧牲了家庭、工作與休息時間，從未領取過任何薪資。

W強調，這場記者會不僅是為了澄清不實指控，更是要讓包括吳建志議員、國民黨其他公職人員，甚至傅崐萁本人知道，這場罷免行動，是許多花蓮公民自發而堅定的行動，更邀集罷團志工們現身說法，站出來向大眾說明站出來的原因。

志工「火山」表示，她本身是家庭主婦，過去半年來，投入罷免傅崐萁的行動，從未領取絲毫金錢。她說：「我就是一名家庭主婦，為了罷免行動，犧牲了大量與家人相處的時間，也承受極大壓力。我相信許多花蓮鄉親也都是出於同樣的心情與責任感站出來。吳議員的言論令人憤怒，儘管我們志工的力量有限，但面對抹黑，我們必須站出來澄清，捍衛自己的清白。」

志工「子羚」提到，身為三個孩子的母親，她最在乎的就是孩子未來所處的社會環境。「自去年以來，藍白立委聯手在國會刪除大量國防預算，推動多項爭議法案，讓我深感孩子無法繼續生活在一個安穩的國家。這是我選擇勇敢站出來的原因。」她痛批吳建志無法理解母親為了孩子，能夠做出多大的犧牲，還以民代身份領取納稅人薪水，肆意造謠抹黑志工，她表示：「應該公開向所有志工道歉。」

志工「飛龍」表示，自3月起加入微光志工團，每日投入總部值班與行動支援，「我們有些人一邊上早班、晚班，犧牲自己許多的時間，我們所做的一切，從來沒有拿過任何東西，連水和食物都是自己帶，所有付出皆出於自願。」他坦言，一開始曾對罷免行動觀望，但在看見傅崐萁及隨傅立委持續破壞國會議事秩序的行徑，因此堅定投入行動。他強調：「我們站出來，是為了讓濫權立委負起其應有責任。」