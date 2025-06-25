台新青少年志工菁英獎　嘉義興華高中脫穎而出

▲▼ 嘉市興華高中與師生獲台新青少年志工菁英獎 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第25屆「台新青少年志工菁英獎」以「為愛，舞所不能」為主軸，鼓勵年輕人以行動跨越冷漠、突破不可能。為肯定在地青年學子在公益服務上的傑出表現，黃敏惠市長昨(24)日與台新青少年基金會蔡清祥董事長一同表揚榮獲本屆「服務教育楷模獎」的興華高中、4位奉獻獎學生及10位弘揚公益教師獎老師。不僅是對青年志工精神的肯定，更展現嘉義市在品格教育與公民素養培育上的深厚成果。

黃敏惠市長表示，現今社會需要可以學習的典範，興華高中師生獲得台新青少年志工菁英獎，絕對是典範中的典範。市府一直以來都非常重視青年參與公共事務，深信青年志工是城市的未來與希望，未來也會持續深化與企業、基金會、學校的合作，提供青年投入公共服務的機會。同時也期許嘉義市的青年學子都能實現自我價值，共同為城市發展注入活水，讓嘉義市成為青年都能閃耀發光的舞台。

台新青少年基金會董事長蔡清祥表示，今年共有2,234件作品參賽，其中最年輕的參賽者僅13歲，顯示志願服務精神已向下扎根。期望透過這項平台啟發更多青年，用熱情與行動實踐服務，攜手為台灣社會帶來正向改變，讓愛持續發光。相信在黃敏惠市長的引領下，嘉義市的學生能夠在兼顧課業的同時，投入關懷社會、協助弱勢，以助人為念，實踐利他的價值，成為社會正向力量的推手。

促成活動的嘉義市女童軍會理事長簡麗環有感而發表示，從事志工活動，受益最多的其實是服務者本身，這些經歷往往是孩子在課堂中無法學到的寶貴養分。透過實際參與，他們學會同理、責任與付出，培養出真正面對社會的能力與胸懷。

獲得「服務教育楷模獎」的嘉義市私立興華高級中學，結合公益團體，設計多元服務方案，從寒士餐食發放、園遊會義賣、淨山行動，到藝術教育與環保實作，強化學生的社會責任與團隊合作能力。學生自發組成里鄰打掃志工隊，並透過慈濟嘉義園區合作推動環保回收參訪，更在日月潭步道實地進行清潔與手作體驗，讓學習真正走出教室，落實於社區生活中。

興華高級中學郭彥麟校長表示，興華中學連續四年獲得台新青少年基金會服務教育楷模獎，感謝台新青少年基金會對興華中學及師生的認可。品德教育與諮商服務的初衷並非為了得獎，而是為了培養學生的社會責任感，讓他們學會關懷弱勢，並將這份關懷轉化為行動。

四位榮獲「奉獻獎」的同學，展現出青春志工的力量與同理心，也體現了興華高中培養學生實踐力與社會關懷的教育成果。分別是主動投入醫院與動物中心志工工作的許稟鑫同學、關注銀髮族與病患需求的李杰恩同學、熱心服務的高郁芯同學活躍於校內各項志願服務以及從孤兒院活動中汲取志工靈感，積極參與長者陪伴、學弟妹輔導及環保行動的羅裕傑同學。

許稟鑫同學表示，去年曾將一隻流浪狗送至動物醫院治療，讓他意識到自己有能力幫助動物，因而主動加入動物中心，為流浪動物提供醫療、關愛與支持。在過程中，他深受動保人士的啟發，看見他們積極推動社會對流浪動物的關注，也讓他更加堅定投身志工服務的決心。

李杰恩同學表示，時常到教會陪伴長者聊天，這不僅是付出，更是一種學習。長輩們的智慧與人生經驗給了我很多啟發，讓我明白陪伴也是一種服務。每次貢獻一份熱忱，我的心就更踏實，因為我知道這些小小的努力將帶來改變。

十位獲得「宏揚公益教師獎」的老師，鼓勵學生參與台新青少年志工菁英獎，且在校內熱心參與、鼓勵指導同學從事志願服務，並有具體服務事蹟，獲獎實至名歸。