新北夜經濟閃耀！北海共販所×萬金夏夜光　9周特色體驗登場

▲北海共販所正式啟用及萬金夏夜光暑期活動正式開跑。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府攜手新北市北海創生協會活化大鵬足湯公園打造「北海共販所」。新北市長侯友宜今（28日）出席北海共販所開幕暨「萬金夏夜光」暑期夜間活動，宣告北海共販所正式啟用及萬金夏夜光暑期活動正式開跑。活動現場設有市集、音樂表演及四大主題體驗活動，分別以「花草」、「溫泉」、「老街」、「牽罟」等在地產業為主軸，邀請民眾自即日起至8月23日，連續9周每周六晚上到金山萬里一同體驗夜間觀光新亮點。

新北市政府積極推動農業創生，深耕金山、萬里地區，今（114）年與北海創生協會合作活化大鵬足湯公園，打造首座以農業創生為核心的在地農產展售平台與區域品牌推廣基地「北海共販所」，共販所融合在地農產品銷售、地方特色文化職人體驗與觀光功能，為農村經濟升級寫下新篇章。

▲侯友宜頒發領隊旗予領路人。

市長侯友宜表示，市府長期致力於推動各區農業創生政策，透過與在地團隊合作，協助資源整合，也積極協助活化閒置空間，打造農業創生多功能場域。此次大鵬足湯公園活化再利用，成功轉型為「北海共販所」，具備農產販售、職人體驗與農業文化導覽等多元功能，不僅提供小農穩定曝光與銷售通路，也以有趣的方式讓遊客深入認識這片土地的故事。未來亦將延續2024年日本修學旅行來新北的計畫，作為修學旅行團體進行職人體驗與農村導覽的中繼站，持續拓展農業創生、食農教育與永續旅遊的結合。

北海創生協會理事長賴家華表示，北海共販所集結在地甘藷、花卉、茶品、伴手禮等特色物產販售，成為旅客認識金山萬里地區的窗口與中繼站，也將成為農業觀光與地方品牌的代表場域。萬金夏夜光活動則是地方創生落實的具體實踐，結合在地品牌、青年返鄉與文化記憶，展現金山萬里共榮共創的永續潛力。

▲北海共販所販售北海岸在地優質農產品。



活動自即日起至8月23日止，每週六晚間於現場設有舉辦市集、在地樂手的音樂演出及農產展售，並推出四大主題體驗活動：「花草手作夜」、「老街古味夜」、「牽罟海味夜」及「提燈漫步夜」，體驗內容包含手作萬金杜鵑花苔球、手作紅龜粿、炙燒小卷、吹海螺比賽及溫泉煮蛋體驗等活動，邀請民眾暑假期間到金山萬里參與農業生活與夜間觀光的創新結合。

新北市農業局表示，農業局協助在地農業創生團隊打造品牌、拓展市場，提升在地農業附加價值，進而實現人口回流及活絡地方經濟的地方創生願景。北海共販所及萬金夏夜光暑期活動相關資訊請詳洽「金山漫遊」臉書粉絲專頁。

▲連續9周每周六晚上於大鵬足湯公園有主題體驗手作活動。

▲民眾開心購買農產品。