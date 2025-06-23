穿越時空的浪漫夜行！九份紅燈籠祭開跑　點亮夏夜祈福之旅

▲「2025九份紅燈籠祭」三大必拍打卡點：象徵祈福與希望的五番坑公園《祈福田》。

圖、文／新北市政府觀光旅遊局提供

「2025九份紅燈籠祭」在6月14日晚間於昇平戲院熱鬧登場。由新北市副市長朱惕之與比利時在台協會馬徹處長等貴賓共同點燈，千盞紅燈齊放，照亮九份山城的夜色，也揭開為期一個月的光影饗宴。今年活動以「九份地底有條黃金龍」為主題，串聯文化、觀光與創意，邀請國內外旅客一同走入燈海祈願、體驗懷舊山城的迷人魅力。

朱惕之副市長表示，九份作為臺灣的重要國際觀光景點，擁有豐富的礦業歷史與人文底蘊，紅燈籠祭不僅延續山城的文化脈絡，也透過創意燈飾與互動體驗，為地方注入嶄新活力。今年活動將紅燈籠象徵的平安、福氣、愛情、財富與事業五大祈願，轉化為五大主題燈區裝置，讓民眾在夜色中漫遊九份，祈福納祥。

▲最吸睛亮點，位於輕便路上象徵祝福、長達20公尺的燈「龍」。

活動期間每日晚上6點至10點同步點燈，打造五大打卡燈區：包括五番坑公園的《祈福田》、金山岩的《籤願心燈》、豎崎路小公園的《夜色九份》、 輕便路上的《燈龍》以及昇平戲院《璀璨燈籠海》，民眾可至基山里民活動中心索取免費祈福卡，懸掛於燈籠區(《祈福田》、《籤願心燈》、《夜色九份》)。

▲民眾可至基山里民活動中心索取免費祈福卡(左)，報名假日提燈夜遊拍照打卡可獲得限量紅燈丸木質祈福卡(右)。

今年活動豐富多元，推出的系列體驗也廣受期待。即日起至7月13日，民眾可免費參加集章活動、燈籠彩繪、古裝體驗等互動活動。每週六、日晚上有限量名額的「提燈夜遊」志工導覽行程，每位250元，參加者可獲得活動紀念品（小提燈、明信片、祈福卡、紅燈丸徽章、集章卡）享受一場穿越時空的深度文化之旅。

▲6月21日起每週六、日將推出預約制「百人提燈夜遊」導覽行程，參與者可獲贈專屬紀念品。

九份紅燈籠祭期間，與九份在地商家、民宿攜手合作，推出多項優惠。凡說出通關密語「我要參加九份紅燈籠祭」即可享有合作民宿官網價95折優惠，參與古裝租借還能享打卡送明信片，讓遊客在充滿故事的山城街道留下絕美身影。

活動還規劃了特別的藝文手作行程，如7月5日的「貓杯捏陶體驗＋九份輕旅導覽」及7月12日的「寵物石頭彩繪＋九份輕旅導覽」，邀請陶藝職人詹梅玉、動畫美術指導李鴻祥親自授課，為旅程增添創作與感動的記憶。

除了光影與文化的交織，「九份紅燈籠祭」更發送限量的新北幣作為消費回饋，民眾只要完成集章活動，可獲得限量的新北幣折抵消費，讓旅客在享受觀光樂趣之餘，也能感受新北市對觀光的用心與誠意。

▲蒐集5個印章可參加每日限量5個的小提燈抽獎與兌換限量新北幣優惠。

「2025九份紅燈籠祭」自6月14日起至7月13日止，活動詳情請上新北市觀光旅遊網查詢，或追蹤「新北旅客」官方粉絲團，即可掌握最新消息。歡迎大家攜家帶眷，共赴一場九份夜色的浪漫盛宴，在燈籠海中許下最真摯的願望，留下最難忘的回憶。