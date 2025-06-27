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基隆嬤幫孫買早餐「被罰1個月才知道」？真相曝光　警方說話了

▲幫孫買早餐被罰爆？基隆違停熱點曝光。（圖／翻攝自Google Maps）

▲基隆巷口科技執法啟動，阿嬤連吃罰單真相曝光。（圖／翻攝自Google Maps）

記者郭世賢／基隆報導

為防止民眾將車輛停放在路口轉角，影響行車視距及安全，基隆市政府於基金一路208巷口設置科技執法設備。不過近日傳出，一名阿嬤不知此處已啟用科技執法，為了幫孫子買早餐，連續違停被連開一個月的罰單，引發討論。對此，基隆市警察局交通隊副隊長李文雄指出，根據統計，自1月起至今，單一車牌最多僅被開罰11次，坊間傳聞可能有所誇大。

基金一路208巷口因鄰近知名速食店麥當勞，加上周邊生活機能完善，經常有民眾為圖方便，將車輛違規停放在路口槽化線上，導致其他用路人轉彎、通行困難。警方多次接獲民眾檢舉，雖前往驅離，但往往不到一會兒又有車輛重新停放。

為改善此狀況，基隆市府與警局於去年11月決定在該處設置科技執法設備，違停超過3分鐘即取締。經過一段時間勸導，今年1月起正式開始執法。

一個月後，坊間便流傳有一名阿嬤每天接送孫子上學，順道到麥當勞購買早餐，不料連續違規未察覺，收到罰單時已累積多達十餘張，讓她欲哭無淚，之後民眾皆不敢久留，使得路口得以長時間維持淨空。

對此，李文雄表示，該故事可能有真實成分，但罰單數量疑似誇大。據統計，今年1至6月間，同一車主遭取締的最高紀錄為11次，和傳聞所說有些出入。

李文雄進一步說明，科技執法系統開罰並非即時，需經專人審認與製單，約1至2週才會郵寄至車主；部分民眾因未即時收信或其他因素，常在收到罰單時才驚覺違規連連。

基隆市交通隊呼籲民眾平時應遵守交通規則，並可主動查詢違規紀錄，避免因未察覺而持續觸法受罰。目前也正評估推動交通違規簡訊通知服務，盼能提供車主更即時的違規資訊。

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