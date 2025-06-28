獨／撐不到新光三越復業！台中LV進駐大遠百　佔地200坪暑假開幕

▲極具指標性的精品品牌路易威登LV原在台中新光三越是獨家櫃，但新光受氣爆影響，復業遙遙無期，LV也將進駐隔壁大遠百設臨時櫃服務客戶。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

全台百貨店王新光三越氣爆發生至今已經4個多月，館內多家一級精品品牌只能另覓場地服務VIP客戶，但也有不少悄悄進駐新光三越隔壁的大遠百，包括新光三越內的業績王路易威登「Louis Vuitton」，且佔地近200坪，預計8月份登場亮相，讓精品迷超心動。

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▲LV臨時櫃位原是愛馬仕臨時櫃位，位在大遠百2樓。（圖／民眾提供）



路易威登「Louis Vuitton」在台中只於新光三越設櫃，長年都是業績資優生，每月業績破億元計算，在疫情期間，國人無法出國，新光三越一樓的LV天天大排長龍，消費者等排隊才能進場。

▲新光三越的超級業績王LV等不到新光復業，決定暫別先到競爭對手大遠百設置臨時櫃。（圖／資料照片）



2月份氣爆發生之後，LV緊急租下台中豪宅建商由鉅惟上的美術館當臨時專櫃，占地約有2百坪，但是採取預約制，僅服務VIP客戶，一般民眾無法進場；據了解，氣爆發生之後，大遠百便積極與LV接觸，此次設櫃同樣是臨時櫃位，但大遠百給出2樓先前愛馬仕臨時櫃空間，近200坪空間符合LV需求，近期已經施工中，今天一改先前空白牆面，正式公開品牌LOGO外牆，正式宣告進駐大遠百。

除了LV之外，實際上包括英國精品品牌Burberry等也都到新光三越3樓設置臨時櫃，至於各品牌臨時櫃合約有多長，一切端看新光三越何時復業？是否真如外傳拼11月復業？還有待新光三越正式宣布。