酒店女圍巾勒頸12秒！男友昏迷醒來喊「沒受傷」　隔天不治

▲馬女跟林姓男友在社區一樓大廳發生爭吵，馬女涉嫌失手以圍巾勒死林男。（圖／CFP）



記者白珈陽／台中報導

台中市從事酒店的馬姓女子與林姓男友交往多年，今年2月2人發生爭執，馬女在社區一樓大廳以圍巾緊勒林男頸部12秒，導致林男昏迷，警方獲報到場時林男恢復清醒，自行向警方稱「不用就醫」，但回家後卻再次陷入昏迷，經送醫搶救宣告不治。台中地檢署近日偵結，依傷害致死罪起訴馬女。

檢警調查，馬女（59歲）與林男（63歲）交往超過13年，同居在台中市東區某社區大樓，今年2月晚間8時許，2人在社區一樓大廳起爭執，馬女以雙手拉緊繫在林男頸部的圍巾長達12秒，導致林男昏厥仰躺倒地，撞到後腦。

警方獲報到場時，林男恢復意識，向警消表示「沒受傷、不須就醫」；林男搭乘電梯回家休息後，再度陷入昏迷，同晚11時許由馬女委託社區管理員，撥打119緊急送醫搶救，不過林男在隔日下午4時許，因頸部、顱骨骨折，以及顱內出血、外傷性神經軸索損傷，不幸宣告不治。

全案警方依家庭暴力防治法第2條第2款、刑法第277條第2項前段之家庭暴力罪之傷害致死罪嫌，將馬女移送台中地檢署偵辦，檢方近日偵結依法起訴，案件將由台中地院國民法庭進行審理。