涉幽露連署遭起訴！國民黨台中市黨部2主管100萬、80萬交保

▲國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒（左）、總幹事伍康龍（右）涉死亡連署案，台中地院裁定以100萬元、80萬元交保。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中地檢署偵辦「死亡連署」案，國民黨台中市黨部等多地5月間遭搜索，全案昨（27）日偵結，檢方清查偽造份數達4258份，共有34人被依偽造文書、個資法等罪起訴，其中黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍，昨移審台中地院是否繼續羈押，合議庭今天裁定陳、伍分別以100萬元及80萬元交保。

中檢調查，國民黨台中黨部今年1月下旬開會，決定針對大罷免進行反制，對民進黨籍立委蔡其昌、何欣純發起罷免，由總幹事伍康龍擔任總負責人，書記長陳劍鋒協助推動，應罷免蔡其昌提議人數應達到2235人、罷免何欣純提議人數應達到3297人，為求迅速，伍康龍決定以抄寫黨員名冊方式進行。

中檢查出，國民黨台中黨部總計有34人參與其中，包含各區黨部執行長、副執行長或是專員、秘書、黨工等人，送件、補件均有抄寫偽造名冊情事，每人偽造數量約在百件上下，總計4258件。

中檢認為，伍康龍、陳劍鋒2人擔任國民黨台中市黨部高層幹部，居於謀劃、指揮之主導地位，本案犯行之嚴重性已如前述度，對於民主制度之破壞程度不容小覷，且渠等事後均有刪除案關對話紀錄之滅證行為，到案之初亦未坦承，惟其等於偵查終結之前終能坦認犯行，建請法院綜合請考量上情，從重量刑，以儆效尤。

案經中檢起訴，昨日將伍、陳移審台中地院，法院指出，合議庭甫裁定伍康龍交保80萬元，陳劍鋒100萬元，均限制住居及限制出境出海，2名被告已經交保。