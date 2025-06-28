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三寶剋星！台中市北區增4路口科技執法　半年狂開3.5萬張罰單

▲台中市北區新增4路口科技執法，半年開3.5萬張罰單。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲在過去6個月內，台中市北區新增科技執法的四個路口累計舉發交通違規案件達3萬5613件，其中，崇德路與太原路口錄得違規案件最多。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市從去年12月1日起新增27處科技執法設備，北區新增四處，分別為「中清路與五權路口」、「雙十路與精武路口」、「崇德路與太原路」、「三民路與育才北路」，在過去6個月內，於四個路口累計舉發交通違規案件達3萬5613件，其中，崇德路與太原路口錄得違規案件最多，共計1萬8057件。

台中市警分局第二分局統計，自去年12月1日至今年6月1日，新增科技執法的四處路口共發生47件交通事故，平均每月7.8件，較去年同期125件、平均每月20.9件、減少78件，事故率大幅下降。其中以崇德路與太原路口成效最為明顯，事故數從去年同期的33件降至10件，減少達70%。

▲台中市北區新增4路口科技執法，半年開3.5萬張罰單。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲統計數據顯示，駕駛人主要違規行為包括跨越雙白線、直行車占用左轉車道以及右轉未依規定行駛等。（圖／記者游瓊華翻攝）

第二分局也發現，在過去6個月內，於四個路口累計舉發交通違規案件達3萬5613件。其中，崇德路與太原路口錄得違規案件最多，共計1萬8057件；中清路與五權路口則為1萬7109件，統計數據顯示，主要違規行為包括跨越雙白線、直行車占用左轉車道以及右轉未依規定行駛等。

第二分局分局長鍾承志表示，科技執法為輔助執法之重要趨勢，所有設置地點皆設有明顯警示標誌，提醒用路人提早因應。執法目的並非為罰而罰，而是希望透過精準監控與勸導，讓用路人養成守法習慣。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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