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暑假台中直飛大清艙！夏季旅展登場　第二人同行最高減3000

▲暑假台中直飛清艙！夏季旅展登場，第二人同行最高減3000。（圖／記者游瓊華攝）

▲搶攻暑假最後商機，台中夏季旅展登場，不少旅行社推出清倉價格，第二人同行最高減3000。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

搶暑假最後清倉商機！台中國際夏季旅展即日起至6月30日在台中國際展覽館登場，由於不少家長都已安排暑假行程，但中部直飛班機尚剩機位，旅行社也趁機推出清倉價格，台中直飛指定航線，第2人減3000元；澳門自由行搭乘星宇航空，機加酒3日行程，只要8988元未稅起，旅展第二人再減2000元。

主辦單位表示，這次旅展集結30家品牌旅行社以及多家飯店、伴手禮廠商等；包含可樂旅遊、五福旅遊，和知名港澳專家旅行社：吉帝、世興、樂活、雙向、行家、皇牌旅行社等。

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五福旅遊推出台中直飛「韓國5日20,900元起」、「普吉島6日20,900元起」、「富國島6日30,300元起」，旅展第二人皆減3,000元；澳門自由行搭乘星宇航空，機加酒3日行程，只要8,988元未稅起，旅展第二人再減2,000元。

遊走東京、立山、四國、北海道等絕佳避暑勝地，暑期團體行程免3萬，最高第二人省6000元；嗨玩韓國五日遊，最低不到2萬元；泰國、馬來西亞、菲律賓等東南亞行程，旅展第二人再減3000元；歐洲、美、加早鳥優惠開跑，第二人最高現折1萬元！

近年超夯的郵輪旅遊再升級，歌詩達郵輪莎倫娜號基隆港出發往佐世保、鹿兒島，六日遊限團指定日期同房第三人享0元；MSC榮耀號冬季航程，早鳥優惠每房減1萬元，再加碼宮古島、沖繩、石垣島，5日限團優惠第三人0元。

除了旅遊行程之外，飯店餐券也是不少消費者鎖定重點！台中金典酒店推出超值聯合餐券，特惠餐券一套兩張2398元，即可通行享用栢麗廳自助百匯、下午茶、金園中餐廳、金典鐵板燒及Laura's Steak House，旅展現場每日限量50組「買20贈6」特賣活動，只要購買20張超值餐券，即加贈6張，售價2萬3980元。

仲信金鬱金香酒店，凡購買館內「品東西自助百匯」的平日套券組3145元／五張，或假日套券組2247元／三張，就可盡享海鮮、日料、現切牛排、精選熱炒、莫凡彼冰淇淋等多樣料理。

台中長榮桂冠酒店首次參展，推出手工冰淇淋，且以往熱銷百萬顆的冠軍蛋黃酥也在這次旅展提前開賣，優惠買1送1。

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