阻止女粉拍自強隧道「得意PO文」！醫批：以愛國之名行騷擾之實

▲台北市自強隧道。（圖／記者黃彥傑攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

近期發生不少路人拍攝台灣街景，被質疑是中國派來的共諜在搜集資料，進而引發衝突的爭議。就有五月天女歌迷來台旅遊，要拍攝有「五月天隧道」之稱的台北市自強隧道時，被青鳥男要求刪除照片、拍臉PO網。對此，胸腔科名醫蘇一峰直嘆，「台灣街頭有青鳥變得越來越可怕了，以愛國之名使騷擾之實！」

近日有民眾上網發文，得意分享自己大聲攔下女遊客拍自強隧道，並且要求對方在他檢查下，現場打開手機刪除整組的照片。對此，蘇一峰在粉專直呼，「台灣街頭有青鳥變得越來越可怕了，以愛國之名使騷擾之實！」

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蘇一峰忍不住質疑，「有沒有人可以告訴大家，在台灣拍街景（自強隧道），犯了什麼法？」「為什麼可以把女遊客大聲攔下，要她手機刪除照片？」一番話引起網友共鳴，形容這場景宛如穿越時空回到1960年代文革時期。

就有網友不禁開酸，「下次就是檢查錢包，看有沒有人民幣了？不然就是檢查衣服品牌是不是中國了？這太恐怖了」、「應該放上各國觀光局網站，宣導來台灣旅遊禁止拍照」、「真的無極限，人家拍自強隧道是礙著你了？」「我以為是在拍反串影片」、「Google 搜尋『自強隧道』圖片就一堆。要不要叫Google 把網路圖片都刪掉？」