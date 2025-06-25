小時候經過市場！胸腔醫見「現殺海豬肉」真面目傻了：無言啊

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

胸腔科醫師蘇一峰近日在臉書分享，小時候放學經過市場，聽到攤販大聲叫賣「海豬肉」，當時站在人群中，只看到大桌上擺著一條黑皮大魚，還開放叫價搶購。因為台語不好，他那時不清楚「海豬」指的是什麼動物，直到後來才明白，「原來是海豚」，話題引發討論。

蘇一峰在粉專表示，國小時放學經過市場，聽到有人大聲叫賣「現殺海豬肉」，當時他站在人群中，只看到大桌子上面擺著很大一隻黑色外皮的魚，然後就開始叫買讓大家喊價。

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但因為他小時候台語比較不好，不知道「海豬」是什麼東西，直到後來才知道，海豬肉居然是海豚，讓他不禁直呼，「無言啊…海豚這麼可愛的保育類動物。」

貼文引發討論，「以前的人為了生存，能吃的都不會放過啊！其實也沒什麼對錯 。只是現今保育觀念興起，不能再亂吃了。」「十幾年前還看新聞說，有人排隊大排長龍買海豚肉！」「小時候也常吃海豬肉，皮脆白肉油油的，紅肉很硬，常要咬很久，我家都煮麵線。」

也有人表示，「漁民很討厭海豚，為了吃魚會破壞漁網，害漁民沒收獲，還要花錢修理漁具」、「對你來說是可愛的保育類，對我們漁撈業來說，那玩意是會影響生計的垃圾」、「害你賠錢時就可愛不起來了。」