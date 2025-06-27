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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

五月天女粉拍自強隧道遭公審　蔣萬安嘆人情味走味：若接獲報案會究責

▲▼台北市長蔣萬安市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

近期發生不少起路人拍攝台灣街景照，被質疑是中國派來的共諜在搜集資料，進而引發衝突的爭議事件。近來又發生有五月天粉絲拍攝自強隧道被出征，網友根據其口音研判為大陸人士，引發討論。對此，台北市長蔣萬安（27日）直言非常心疼，「過去我們所驕傲的人情味為什麼走味了？」他說，若警局接獲任何報案，會要求警局依法追究相關責任。

針對網路上有五月天粉絲拍攝自強隧道被出征，蔣萬安說，不管是有一位在校園被稱為雜質的孩子，或是這位被獵巫的五月天粉絲，「我們都感到非常心疼，因為過去我們所驕傲的人情味為什麼走味了？」

蔣萬安直言，不能為了政治而犧牲掉人性，有看到相關新聞報導，這位五月天粉絲還被要求刪除照片，「如果警局接獲任何報案，我想我也會要求警局依法追究相關責任」。

另外，針對即將舉行的城鎮韌性演習，蔣萬安說，北市府會在7月17日與中央合作一起進行，這是第一次結合民安以及萬安演習，也是用無腳本進行演習，所以就是配合中央進行規劃，屆時百貨賣場會引導消費者進入避難空間，警報結束前都不能離開，希望民眾遵守民安法規定。

而此次中央首度演練城鎮戰，引發民眾擔心兩岸緊繃？蔣萬安說，台北市就是配合中央這次7月份，地方中央一起合作結合民安與萬安的演習，「當然我們不希望任何衝突，但做好各項準備」。
 

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