青鳥制止遊客西子灣拍照？　理由「記錄中共可能上岸點」惹議

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委郭昱晴日前PO照質疑一名在公園直播的男子，挨轟公審、獵巫，接著又發生女遊客在台北市自強隧道拍照，遭青鳥制止、要求刪除照片的事情。沒想到又有自稱青鳥的網友在社群平台發文，表示自己制止了在西子灣拍照、攝影的人，再次掀起大眾議論。

▲有台派網友聲稱自己在西子灣制止民眾拍照。圖為高雄西子灣。（資料照／記者吳世龍攝）

該名網友自稱台派、默默守護福爾摩沙的青色羽翼，26日在Threads上發文，聲稱自己制止了在西子灣拍照、攝影記錄中共可能上岸進攻點的人。

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由於先前才發生郭昱晴挨轟獵巫、女遊客自強隧道拍照遭制止等事件，這篇文章一公開，立刻掀起其他網友正反意見討論，但大多數人都不認同原PO的行為，覺得原PO擔心過頭了，「拍個吉伊卡哇突然就被歸類為共諜了，你們台灣人都那麼敏感的嗎」、「海邊拍照原來有罪，還不修法，笑死」、「Google街景都看得清清楚楚了」。

還有PTT網友轉發原PO的文章，譏諷若按照這個標準，那墾丁、玉山等風景區以後是否也要禁止拍照。不過，也有部分網友質疑原PO是不是在反串，畢竟原PO過去發布的文章內容都挺離奇的，希望大家不管是什麼立場，都要保持理性、查證後再留言。

▲郭昱晴遭批評揭開大獵巫時代。（資料照／記者湯興漢攝）

對於近期相關事件引發的爭議，以及社會產生「青鳥公審風氣」的疑慮，民進黨立委沈伯洋直言，「有警覺是好事」，民眾若有疑慮應採取「停、看、聽」的態度，先存證再求證，避免落入中國資訊操弄的陷阱，只要最終能查證清楚、釐清事實，就不至於釀成誤會或傷害。

國民黨立委王鴻薇則批評，郭昱晴揭開大獵巫時代，現在甚至出現模仿獵巫公審行為，「現在已經全面失控，難道台灣要北韓化嗎？」不斷加深人民與社會對立，如今終於滋生暴力行為，這已經是不可輕忽的社會問題，如果繼續沉默、默許這樣的罪行發生，等同於讓自由與民主蒙羞。