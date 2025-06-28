　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

青鳥制止遊客西子灣拍照？　理由「記錄中共可能上岸點」惹議

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委郭昱晴日前PO照質疑一名在公園直播的男子，挨轟公審、獵巫，接著又發生女遊客在台北市自強隧道拍照，遭青鳥制止、要求刪除照片的事情。沒想到又有自稱青鳥的網友在社群平台發文，表示自己制止了在西子灣拍照、攝影的人，再次掀起大眾議論。

▲▼ 高雄西子灣。（圖／記者吳世龍攝）

▲有台派網友聲稱自己在西子灣制止民眾拍照。圖為高雄西子灣。（資料照／記者吳世龍攝）

該名網友自稱台派、默默守護福爾摩沙的青色羽翼，26日在Threads上發文，聲稱自己制止了在西子灣拍照、攝影記錄中共可能上岸進攻點的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於先前才發生郭昱晴挨轟獵巫、女遊客自強隧道拍照遭制止等事件，這篇文章一公開，立刻掀起其他網友正反意見討論，但大多數人都不認同原PO的行為，覺得原PO擔心過頭了，「拍個吉伊卡哇突然就被歸類為共諜了，你們台灣人都那麼敏感的嗎」、「海邊拍照原來有罪，還不修法，笑死」、「Google街景都看得清清楚楚了」。

還有PTT網友轉發原PO的文章，譏諷若按照這個標準，那墾丁、玉山等風景區以後是否也要禁止拍照。不過，也有部分網友質疑原PO是不是在反串，畢竟原PO過去發布的文章內容都挺離奇的，希望大家不管是什麼立場，都要保持理性、查證後再留言。

▲▼民進黨不分區立委郭昱晴。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭昱晴遭批評揭開大獵巫時代。（資料照／記者湯興漢攝）

對於近期相關事件引發的爭議，以及社會產生「青鳥公審風氣」的疑慮，民進黨立委沈伯洋直言，「有警覺是好事」，民眾若有疑慮應採取「停、看、聽」的態度，先存證再求證，避免落入中國資訊操弄的陷阱，只要最終能查證清楚、釐清事實，就不至於釀成誤會或傷害。

國民黨立委王鴻薇則批評，郭昱晴揭開大獵巫時代，現在甚至出現模仿獵巫公審行為，「現在已經全面失控，難道台灣要北韓化嗎？」不斷加深人民與社會對立，如今終於滋生暴力行為，這已經是不可輕忽的社會問題，如果繼續沉默、默許這樣的罪行發生，等同於讓自由與民主蒙羞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
真·護國神山！台積電列《時代》百大影響力企業　輝達、三星落榜
下週先後有颱風生成　最新預測路徑曝光
川普終止美加談判！美中談判激勵美股收紅432點　台積電ADR
川普：正和一些國家談關稅協議　部分國家會失望

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

也被阿家生蠔罵過！　他猜尹到怡應是踩到老闆1雷點

日本7／5大災難？　命理師曝這3天非常不好：越平常心越安定

葉菊蘭自嘲是天線寶寶　接掌73年圓山飯店「密道藏酒吧」

青鳥制止遊客西子灣拍照？　理由「記錄中共可能上岸點」惹議

下週先後有颱風生成　最新預測路徑曝光

6縣市高溫36℃　菲律賓東方海面有利熱帶低壓發展

饗賓集團攜手民間企業響應洗手歌徵選活動，徵歌獎金總價值30萬元

好市多洋蔥「轉50圈」被抱怨　他無奈曝真相：搞得我好像在偷一樣

Lawsnote被告要賠1億　創辦人曝2大災難後果：複製貼上可能違法

醫團不滿「醫學生員額擴招」　教育部：未逾1300名管制總量

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

【3病毒夾擊】台中男童高燒39度！同時感染A流、B流、新冠

【車裡有蛇？】他居然徒手抓出來！網友全跪了????????‍

【強制下班】台中突砸暴風雨如颱風！　旱溪夜市「提早被下線」慘況曝

【雲霧來襲】板橋瞬間被罩住！縮時影片超震撼

也被阿家生蠔罵過！　他猜尹到怡應是踩到老闆1雷點

日本7／5大災難？　命理師曝這3天非常不好：越平常心越安定

葉菊蘭自嘲是天線寶寶　接掌73年圓山飯店「密道藏酒吧」

青鳥制止遊客西子灣拍照？　理由「記錄中共可能上岸點」惹議

下週先後有颱風生成　最新預測路徑曝光

6縣市高溫36℃　菲律賓東方海面有利熱帶低壓發展

饗賓集團攜手民間企業響應洗手歌徵選活動，徵歌獎金總價值30萬元

好市多洋蔥「轉50圈」被抱怨　他無奈曝真相：搞得我好像在偷一樣

Lawsnote被告要賠1億　創辦人曝2大災難後果：複製貼上可能違法

醫團不滿「醫學生員額擴招」　教育部：未逾1300名管制總量

也被阿家生蠔罵過！　他猜尹到怡應是踩到老闆1雷點

天氣女孩劉玳妍爆不倫阿卡莎納　想砸150萬「到美國洗白」趁勢紅一波

日本7／5大災難？　命理師曝這3天非常不好：越平常心越安定

真·護國神山！台積電列《時代》百大影響力企業　輝達、三星落榜

運動員「露巨鵰」爆紅！　SWAG開價1600萬挖角

保養控心中4款神級愛用品　Sisley神仙乳液、ALBION化妝水用過回不去

葉菊蘭自嘲是天線寶寶　接掌73年圓山飯店「密道藏酒吧」

日本最大人肉集團破獲！　近8萬位女性被逼賣淫削60億

快訊／地球村美語老闆找黑道打女牙醫　200萬交保離開

青鳥制止遊客西子灣拍照？　理由「記錄中共可能上岸點」惹議

【水龍捲奇景】民眾在小琉球目擊水龍捲直衝天際

生活熱門新聞

昔遭五迷圍剿　王浩宇點出1現象

賀瓏不高、顏值普　桃花卻很旺？網曝「1優點超吃香」

台中男童高燒！竟是A流、B流、新冠夾擊

台南重劃區路名諧音「輕生黃泉」　議員砲轟

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

好市多洋蔥「轉50圈」被抱怨　他無奈曝真相

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

YTR戰地遊哭曝「旅館趕人」　律師傻眼轟

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

下週先後有颱風生成　最新預測路徑曝光

換護照可線上申辦！7月新制一次看　北市免洗餐具要收費

Lawsnote被告賠1億　創辦人曝2災難後果

他威力彩買29號開26號「獎金17億→15萬」

更多熱門

相關新聞

沈伯洋讚青鳥公審有警覺！媒體人：操弄仇恨的垃圾

沈伯洋讚青鳥公審有警覺！媒體人：操弄仇恨的垃圾

近日一名女遊客在台北市自強隧道拍照時，遭到青鳥追上盤查、強迫刪除照片，甚至被上傳至社群平台公審，不過民進黨立委沈伯洋卻認為「有警覺是好事」，民眾若有疑慮應採取「停、看、聽」的態度，引發外界譁然。對此，資深媒體人謝寒冰痛批，沈伯洋鼓勵這種製造社會恐慌對立的騷擾行為，「果然是個滿嘴跑火車、只想操弄仇恨的垃圾！」

嗆郭昱晴公審路人直播　王鴻薇：綠委成青鳥

嗆郭昱晴公審路人直播　王鴻薇：綠委成青鳥

即／高雄西子灣驚見粉衣女屍！

即／高雄西子灣驚見粉衣女屍！

蔣萬安反罷免看板遭「挖臉」　王鴻薇怒了

蔣萬安反罷免看板遭「挖臉」　王鴻薇怒了

西子灣旁的高雄港第一港口北防波堤釣客最愛　特延長垂釣區40公尺

西子灣旁的高雄港第一港口北防波堤釣客最愛　特延長垂釣區40公尺

關鍵字：

西子灣青鳥

讀者迴響

熱門新聞

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA

阿家生蠔老闆怒了！不辦營業登記

高雄連環車禍！　聯結車駕駛傷重不治

YTR儒哥驚喜宣布當爸！　「甜摟女友曬孕肚照」

加熱菸卡關查緝私菸又怠惰　彭華幹再上街頭

台中妹借10萬「簽約肉償」！還完債慘遭性侵

確定不覆議了！　總統令公布軍人加薪調整案

割頸案二審再開　死者父母稱：他們毫無悔意

澎湖生蠔老闆曝未來動向　自知「個性X掰」

謝震武挺賴清德雜質說！批藍白概念置換

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

女遊客拍五月天隧道！鶄男「逼刪照又公審」翻車

50人搶中壢122萬法拍屋　他加價2.7倍拿下曝「投報率高」

陳美鳳出國脫了！　「濕身解放比基尼」

更多

最夯影音

更多

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面