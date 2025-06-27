　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋挺青鳥公審路人「有警覺是好事」！謝寒冰：操弄仇恨的垃圾

▲▼民進黨立委沈伯洋召開「花蓮要發展，不要幻想王。正式向傅崐萁提告」記者會（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

近日一名女遊客在台北市自強隧道拍照時，遭到青鳥追上盤查、強迫刪除照片，甚至被上傳至社群平台公審，不過民進黨立委沈伯洋卻認為「有警覺是好事」，民眾若有疑慮應採取「停、看、聽」的態度，引發外界譁然。對此，資深媒體人謝寒冰痛批，沈伯洋鼓勵這種製造社會恐慌對立的騷擾行為，「果然是個滿嘴跑火車、只想操弄仇恨的垃圾！」

針對社會對「青鳥公審風氣」的疑慮，沈伯洋近日受訪時表示，「有警覺是好事」，民眾若有疑慮應採取「停、看、聽」的態度，先行存證再求證，避免落入中國資訊操弄的陷阱。他強調，只要最終能查證清楚、釐清事實，就不至於釀成誤會或傷害。

對此，謝寒冰在臉書發文痛批，沈伯洋此舉是變相鼓勵民眾進行騷擾與社會恐嚇，一般民眾沒有公權力，如何能有效「求證」？青鳥四處疑神疑鬼，導致人心惶惶、風聲鶴唳，「這傢伙居然還在鼓勵這種製造社會恐慌對立的騷擾行為？果然是個滿嘴跑火車、只想操弄仇恨的垃圾！」

貼文一出，不少網友們也紛紛留言諷刺青鳥行為像是「神經兮兮的蟾蜍警察」、「民進黨帶頭搞社會分裂」，也有人指出拍攝地點自強隧道其實是五月天歌詞中的經典場景，質疑青鳥行動已過度解讀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
健身房慶開幕「突遭潑屎」！　場面一度混亂
五月天開唱「台下觀眾點歌林俊傑」　阿信不忍...當眾揭穿對方
宋晟睿開轟！羅戈好投送桃猿出局　兄弟2比1奪5連勝搶關鍵1勝
河北彩伽來台開演唱會！「票價超驚人」
正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA...男友氣炸
阿家生蠔老闆自知「個性X掰」！　非為賺錢才開店

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈伯洋挺青鳥公審路人「有警覺是好事」！謝寒冰：操弄仇恨的垃圾

女遊客拍五月天隧道！鶄男「逼刪照又公審」翻車　偷偷鎖帳號

獨／「踴躍投票」也不行？　新北罷免說明要點遭中選會禁字

確定不覆議了！　總統令公布軍人加薪調整案

裝修蟑螂全台猖獗！詐騙百萬落跑留爛尾屋　綠委要消保處公布名單

快訊／法庭直播三讀！　涉公益、社會重大矚目案「1條件下」須直播

轟「台灣最可怕風景是青鳥」　柳采葳挺五月天粉絲批：滿街綠衛兵

五月天女粉拍自強隧道遭公審　蔣萬安嘆人情味走味：若接獲報案會究責

示警綠營別以為大罷免不用付政治代價　于美人：罷樑不就損失林右昌

7大法官人選拜會國民黨團　傅崐萁：「死刑態度」是必考題

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

沈伯洋挺青鳥公審路人「有警覺是好事」！謝寒冰：操弄仇恨的垃圾

女遊客拍五月天隧道！鶄男「逼刪照又公審」翻車　偷偷鎖帳號

獨／「踴躍投票」也不行？　新北罷免說明要點遭中選會禁字

確定不覆議了！　總統令公布軍人加薪調整案

裝修蟑螂全台猖獗！詐騙百萬落跑留爛尾屋　綠委要消保處公布名單

快訊／法庭直播三讀！　涉公益、社會重大矚目案「1條件下」須直播

轟「台灣最可怕風景是青鳥」　柳采葳挺五月天粉絲批：滿街綠衛兵

五月天女粉拍自強隧道遭公審　蔣萬安嘆人情味走味：若接獲報案會究責

示警綠營別以為大罷免不用付政治代價　于美人：罷樑不就損失林右昌

7大法官人選拜會國民黨團　傅崐萁：「死刑態度」是必考題

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

快訊／海神奇蹟！G6延長賽續命　TPBL總冠軍賽逼入決勝第7戰

饗賓集團攜手民間企業響應洗手歌徵選活動，徵歌獎金總價值30萬元

五月天開唱「台下觀眾點歌林俊傑」　阿信不忍...當眾揭穿對方身份

黃保羅8局好投壓制味全　富邦5分大局勇奪首度4連勝　

「80年代女神」愛女進軍影壇！許恩怡被封「國民初戀」　媽媽冷淡回應：OK啊

好市多洋蔥「轉50圈」被抱怨　他無奈曝真相：搞得我好像在偷一樣

宋晟睿開轟！羅戈好投送桃猿出局　兄弟2比1奪5連勝搶關鍵1勝

與青年學子對話讓更保透明　文大曉峰學苑參訪更保探索更生工作

鄭欣宜上《歌手》前受傷送醫！　神隱2年復出無望「賽前2hrs退出」

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

政治熱門新聞

確定不覆議了！　總統令公布軍人加薪調整案

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

全力反惡罷！　黃國昌下令7、8月民眾黨全體黨公職禁出國

捷克情報局證實：蕭美琴訪歐遭中國監視　還有「車輛衝撞計畫」

快訊／法庭直播三讀！　涉公益、社會重大矚目案「1條件下」須直播

不滿賴清德雜質說　民眾黨四金釵衝總統府交陳情書籲道歉

台派互打　王浩宇給3天道歉：否則請律師告

高中生破解悠遊卡「刷退變現」爽領數十萬　悠遊卡公司回應了

捷克情報局證實「中方計畫衝撞蕭美琴」　總統府：強烈譴責

李大維揭「蔡英文曾斥1內閣」管好推文　外界猜是他

多位藍委稱陳水扁也反罷免　阿扁3點打臉：我挺大罷免大成功！

國台辦罵台北故宮「數典忘祖」　陸委會

藍營猛批賺紅錢　郭昱晴丈夫不忍了：必要時提告

「漢光41」10天重點7張圖一次看　教召破2萬人！海馬斯也參戰

更多熱門

相關新聞

傅崐萁遭民進黨求償2百萬　法官要他提完整譯文

傅崐萁遭民進黨求償2百萬　法官要他提完整譯文

國民黨立委傅崐萁今年（2025年）2月開記者會，聲稱民進黨付錢給媒體寫報導登廣告攻擊他，民進黨要求傅澄清未果，提告向傅求償200萬元，並須將民進黨勝訴啟事登報，台北地院今（27日）首度開庭，法官諭知傅提出本件發言完整譯文，以判斷是否為評論公共事務而可免責，擇期再開庭。

轟「台灣最可怕風景是青鳥」　她挺五月天粉絲批：滿街綠衛兵

轟「台灣最可怕風景是青鳥」　她挺五月天粉絲批：滿街綠衛兵

五月天女粉拍自強隧道遭公審　蔣萬安嘆人情味走味

五月天女粉拍自強隧道遭公審　蔣萬安嘆人情味走味

示警綠營別以為大罷免不用付政治代價　于美人：罷樑不就損失林右昌

示警綠營別以為大罷免不用付政治代價　于美人：罷樑不就損失林右昌

「法庭直播」修法關鍵條文協商沒共識　下午院會表決闖關

「法庭直播」修法關鍵條文協商沒共識　下午院會表決闖關

關鍵字：

青鳥自強隧道民進黨社會恐慌公審

讀者迴響

熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

賀瓏天殘還沒分！Albee 1舉動她抓包：別以為大家看不出來

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！

即／宜蘭南山狂下冰雹驚人畫面曝

國小老師帶學生「教室開冷氣烤肉」！5童CO中毒送醫

更多

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面