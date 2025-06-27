沈伯洋挺青鳥公審路人「有警覺是好事」！謝寒冰：操弄仇恨的垃圾

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

近日一名女遊客在台北市自強隧道拍照時，遭到青鳥追上盤查、強迫刪除照片，甚至被上傳至社群平台公審，不過民進黨立委沈伯洋卻認為「有警覺是好事」，民眾若有疑慮應採取「停、看、聽」的態度，引發外界譁然。對此，資深媒體人謝寒冰痛批，沈伯洋鼓勵這種製造社會恐慌對立的騷擾行為，「果然是個滿嘴跑火車、只想操弄仇恨的垃圾！」

針對社會對「青鳥公審風氣」的疑慮，沈伯洋近日受訪時表示，「有警覺是好事」，民眾若有疑慮應採取「停、看、聽」的態度，先行存證再求證，避免落入中國資訊操弄的陷阱。他強調，只要最終能查證清楚、釐清事實，就不至於釀成誤會或傷害。

對此，謝寒冰在臉書發文痛批，沈伯洋此舉是變相鼓勵民眾進行騷擾與社會恐嚇，一般民眾沒有公權力，如何能有效「求證」？青鳥四處疑神疑鬼，導致人心惶惶、風聲鶴唳，「這傢伙居然還在鼓勵這種製造社會恐慌對立的騷擾行為？果然是個滿嘴跑火車、只想操弄仇恨的垃圾！」

貼文一出，不少網友們也紛紛留言諷刺青鳥行為像是「神經兮兮的蟾蜍警察」、「民進黨帶頭搞社會分裂」，也有人指出拍攝地點自強隧道其實是五月天歌詞中的經典場景，質疑青鳥行動已過度解讀。