饗賓集團攜手民間企業響應洗手歌徵選活動，徵歌獎金總價值30萬元

▲饗賓集團與全香堂刀煮文藝基金會共同發起「洗手新日常：全民ALL IN」活動，號召民眾重視手部衛生，邀請桃園韓援三本柱廉世彬、禹洙漢、河智媛（由左至右）擔任代言人，以青春活力的形象帶動全民參與，讓正確洗手觀念深入每一雙守護生活的雙手。



圖、文／饗賓集團提供

饗賓集團與全香堂刀煮文藝基金會共同發起「洗手新日常：全民ALL IN」活動，並攜手大成集團、耐斯集團、豆府餐飲集團、開展餐飲集團、緯豆集團、春水堂股份有限公司、大樹醫藥股份有限公司、禾馨醫療、恆隆行貿易股份有限公司、健身工廠、大數據股份有限公司、中華民國美容醫學醫學會、1111人力銀行等，共14家餐飲、醫藥業者聯手支持大眾建立洗手新日常。今（27日）日舉辦全國「洗手歌」創作徵選記者會，鼓勵大眾以創意傳遞洗手的重要性，邀請桃園韓援三本柱——廉世彬、禹洙漢、河智媛擔任代言人，以青春活力的形象帶動全民參與，讓正確洗手觀念深入每一雙守護生活的雙手。活動即日起開放徵件至8月26日、開放投票自8月29日至9月29日，獎項公布時間依「饗賓餐旅集團粉絲頁」公告為主，邀請大眾發揮創意，為洗手歌曲創作投稿，獎項總價值達30萬元，得獎作品還會拍攝歌曲ＭＶ，於各大媒體通路播放。

「『手』護生活，ALL IN不NG！」全香堂刀煮文藝基金會董事長陳涵菁指出，近年傳染病肆虐導致公共衛生到挑戰，「正確洗手」是最簡單、卻最關鍵的防線，希望透過洗手徵歌活動，將正確的洗手觀念融入生活，從小孩到長輩都能共同培養良好衛生習慣。她並感謝眾多企業與民間夥伴的熱情響應，更感謝衛福部疾管署擔任指導單位。盼藉由洗手歌徵選活動的發起，讓年輕世代結合創意與音樂的力量，喚起全民對手部衛生的重視，讓洗手成為全民的「新日常」。

饗賓集團總經理陳毅航表示，相信企業政府與民眾共同攜手，成為黃金鐵三角，能更加提升全民的手部衛生意識。「饗以盛宴，賓至如歸，讓生活因饗賓更美好。」他強調，饗賓集團長期重視食品安全與公共衛生，從食材把關到衛生教育，每一環節皆落實嚴格標準，堅持「美味料理」必須搭配「安心體驗」，才能提供更安心、更美好的餐飲環境。期盼透過這次活動，號召更多企業、民眾的加入，共同將正確洗手落實為全民日常，打造更健康、更安全的生活環境。

▲饗賓集團與全香堂刀煮文藝基金會共同發起「洗手新日常：全民ALL IN」活動，以創意結合衛教，提升全民手部衛生意識，同時邀請到衛福部疾管署擔任指導單位，共有大成集團、耐斯集團、豆府餐飲集團、開展餐飲集團、緯豆集團、春水堂股份有限公司、大樹醫藥股份有限公司、禾馨醫療、恆隆行貿易股份有限公司、健身工廠、大數據股份有限公司、中華民國美容醫學醫學會、1111人力銀行等，共14家餐飲、醫藥業者聯手支持大眾建立洗手新日常。



出席與會的疾管署長莊人祥指出，正確洗手是預防傳染病最關鍵的第一步，能有效降低病毒與細菌的傳播風險，保護自己，也保護他人。政府持續推動手部衛生觀念，希望透過與民間團體的合作，擴大社會影響力，讓洗手成為全民自發、自然的生活習慣。疾管署也將與醫療體系密切合作，強化手部衛生文化，提升整體照護品質。這次基金會發起的「洗手新日常：全民ALL IN」洗手歌徵選活動，正是結合創意與教育的實踐，希望透過生動、有趣的方式，讓大小朋友都能樂於建立起正確的洗手習慣，一起打造安心的日常環境。

此次洗手歌徵選活動有多家企業響應，其中大成集團副總裁韓家寅指出，大成深知從源頭守護食品安全與公共衛生的重要性，因此始終堅持「安心美味」的承諾，尤其享用前美食前的個人衛生更極為重要，此次參與「洗手新日常：全民ALL IN」活動，正是展現大成集團對食品安全與公共衛生的堅持。感謝饗賓集團邀請，相信在政府與社會各界支持下，全民聯手推動正確洗手觀念，讓洗手不只是洗手，更是建立一個更安心的生活環境。

出席活動的立法委員劉建國表示，一直以來都相當支持公共衛生活動，他認為，手部衛生相當重要，不應該在危機發生後才想到要勤洗手，基本關鍵應該是平時就要建立好勤洗手的習慣，希望今天透過這場活動，政府民間企業一起響應，守護生活從勤洗手開始，他也會持續與政府努力，帶給國人更好的生活環境。

耐斯企業總監陳淑媛強調，耐斯企業長期投入社會公益行動，積極響應各項關懷計畫。此次受饗賓集團邀請，參與「洗手新日常」公益活動，捐贈1萬瓶抗菌洗手乳，與基金會共同推廣正確洗手觀念，為守護偏鄉孩童健康盡一份心力。耐斯深信，從小培養良好衛生習慣，是守護健康的起點。透過這次攜手合作，期待讓洗手成為全民日常，更是守護未來的具體行動。

今日記者會首度公開代言人廉世彬、禹洙漢、河智媛共同拍攝的〈洗手好處多〉前導片，這首歌曲同時也是周杰倫御用編曲老師黃雨勳親自編曲作詞，共同加入公共衛教的行列；期盼集結社會大眾的力量，透過公開徵選「洗手歌活動」，提升全民手部衛生意識，並邀請衛福部疾管署擔任指導單位，邀請大眾加入創作，12月將會公布得獎作品，並拍攝歌曲MV，獎項總價值達30萬元，邀請全民以創意結合公共衛生，打造洗手新日常，ALL IN手護健康！

2025「洗手新日常：全民 ALL IN」洗手歌全台徵選活動詳情：https://streetvoice.com/opportunities/1070/