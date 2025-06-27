　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

饗賓集團攜手民間企業響應洗手歌徵選活動，徵歌獎金總價值30萬元

▲▼饗賓集團。（圖／業者）

▲饗賓集團與全香堂刀煮文藝基金會共同發起「洗手新日常：全民ALL IN」活動，號召民眾重視手部衛生，邀請桃園韓援三本柱廉世彬、禹洙漢、河智媛（由左至右）擔任代言人，以青春活力的形象帶動全民參與，讓正確洗手觀念深入每一雙守護生活的雙手。

圖、文／饗賓集團提供

饗賓集團與全香堂刀煮文藝基金會共同發起「洗手新日常：全民ALL IN」活動，並攜手大成集團、耐斯集團、豆府餐飲集團、開展餐飲集團、緯豆集團、春水堂股份有限公司、大樹醫藥股份有限公司、禾馨醫療、恆隆行貿易股份有限公司、健身工廠、大數據股份有限公司、中華民國美容醫學醫學會、1111人力銀行等，共14家餐飲、醫藥業者聯手支持大眾建立洗手新日常。今（27日）日舉辦全國「洗手歌」創作徵選記者會，鼓勵大眾以創意傳遞洗手的重要性，邀請桃園韓援三本柱——廉世彬、禹洙漢、河智媛擔任代言人，以青春活力的形象帶動全民參與，讓正確洗手觀念深入每一雙守護生活的雙手。活動即日起開放徵件至8月26日、開放投票自8月29日至9月29日，獎項公布時間依「饗賓餐旅集團粉絲頁」公告為主，邀請大眾發揮創意，為洗手歌曲創作投稿，獎項總價值達30萬元，得獎作品還會拍攝歌曲ＭＶ，於各大媒體通路播放。

「『手』護生活，ALL IN不NG！」全香堂刀煮文藝基金會董事長陳涵菁指出，近年傳染病肆虐導致公共衛生到挑戰，「正確洗手」是最簡單、卻最關鍵的防線，希望透過洗手徵歌活動，將正確的洗手觀念融入生活，從小孩到長輩都能共同培養良好衛生習慣。她並感謝眾多企業與民間夥伴的熱情響應，更感謝衛福部疾管署擔任指導單位。盼藉由洗手歌徵選活動的發起，讓年輕世代結合創意與音樂的力量，喚起全民對手部衛生的重視，讓洗手成為全民的「新日常」。

饗賓集團總經理陳毅航表示，相信企業政府與民眾共同攜手，成為黃金鐵三角，能更加提升全民的手部衛生意識。「饗以盛宴，賓至如歸，讓生活因饗賓更美好。」他強調，饗賓集團長期重視食品安全與公共衛生，從食材把關到衛生教育，每一環節皆落實嚴格標準，堅持「美味料理」必須搭配「安心體驗」，才能提供更安心、更美好的餐飲環境。期盼透過這次活動，號召更多企業、民眾的加入，共同將正確洗手落實為全民日常，打造更健康、更安全的生活環境。

▲▼饗賓集團。（圖／業者）

▲饗賓集團與全香堂刀煮文藝基金會共同發起「洗手新日常：全民ALL IN」活動，以創意結合衛教，提升全民手部衛生意識，同時邀請到衛福部疾管署擔任指導單位，共有大成集團、耐斯集團、豆府餐飲集團、開展餐飲集團、緯豆集團、春水堂股份有限公司、大樹醫藥股份有限公司、禾馨醫療、恆隆行貿易股份有限公司、健身工廠、大數據股份有限公司、中華民國美容醫學醫學會、1111人力銀行等，共14家餐飲、醫藥業者聯手支持大眾建立洗手新日常。

出席與會的疾管署長莊人祥指出，正確洗手是預防傳染病最關鍵的第一步，能有效降低病毒與細菌的傳播風險，保護自己，也保護他人。政府持續推動手部衛生觀念，希望透過與民間團體的合作，擴大社會影響力，讓洗手成為全民自發、自然的生活習慣。疾管署也將與醫療體系密切合作，強化手部衛生文化，提升整體照護品質。這次基金會發起的「洗手新日常：全民ALL IN」洗手歌徵選活動，正是結合創意與教育的實踐，希望透過生動、有趣的方式，讓大小朋友都能樂於建立起正確的洗手習慣，一起打造安心的日常環境。

此次洗手歌徵選活動有多家企業響應，其中大成集團副總裁韓家寅指出，大成深知從源頭守護食品安全與公共衛生的重要性，因此始終堅持「安心美味」的承諾，尤其享用前美食前的個人衛生更極為重要，此次參與「洗手新日常：全民ALL IN」活動，正是展現大成集團對食品安全與公共衛生的堅持。感謝饗賓集團邀請，相信在政府與社會各界支持下，全民聯手推動正確洗手觀念，讓洗手不只是洗手，更是建立一個更安心的生活環境。

出席活動的立法委員劉建國表示，一直以來都相當支持公共衛生活動，他認為，手部衛生相當重要，不應該在危機發生後才想到要勤洗手，基本關鍵應該是平時就要建立好勤洗手的習慣，希望今天透過這場活動，政府民間企業一起響應，守護生活從勤洗手開始，他也會持續與政府努力，帶給國人更好的生活環境。

耐斯企業總監陳淑媛強調，耐斯企業長期投入社會公益行動，積極響應各項關懷計畫。此次受饗賓集團邀請，參與「洗手新日常」公益活動，捐贈1萬瓶抗菌洗手乳，與基金會共同推廣正確洗手觀念，為守護偏鄉孩童健康盡一份心力。耐斯深信，從小培養良好衛生習慣，是守護健康的起點。透過這次攜手合作，期待讓洗手成為全民日常，更是守護未來的具體行動。

今日記者會首度公開代言人廉世彬、禹洙漢、河智媛共同拍攝的〈洗手好處多〉前導片，這首歌曲同時也是周杰倫御用編曲老師黃雨勳親自編曲作詞，共同加入公共衛教的行列；期盼集結社會大眾的力量，透過公開徵選「洗手歌活動」，提升全民手部衛生意識，並邀請衛福部疾管署擔任指導單位，邀請大眾加入創作，12月將會公布得獎作品，並拍攝歌曲MV，獎項總價值達30萬元，邀請全民以創意結合公共衛生，打造洗手新日常，ALL IN手護健康！

2025「洗手新日常：全民 ALL IN」洗手歌全台徵選活動詳情：https://streetvoice.com/opportunities/1070/

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
健身房慶開幕「突遭潑屎」！　場面一度混亂
五月天開唱「台下觀眾點歌林俊傑」　阿信不忍...當眾揭穿對方
宋晟睿開轟！羅戈好投送桃猿出局　兄弟2比1奪5連勝搶關鍵1勝
河北彩伽來台開演唱會！「票價超驚人」
正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA...男友氣炸
阿家生蠔老闆自知「個性X掰」！　非為賺錢才開店

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

饗賓集團攜手民間企業響應洗手歌徵選活動，徵歌獎金總價值30萬元

好市多洋蔥「轉50圈」被抱怨　他無奈曝真相：搞得我好像在偷一樣

Lawsnote被告要賠1億　創辦人曝2大災難後果：複製貼上可能違法

醫團不滿「醫學生員額擴招」　教育部：未逾1300名管制總量

昔遭五迷圍剿　王浩宇點出1現象：五月天該好好思考的問題

「行人滑手機會被抓」掀論戰　交通部：警察個案判斷可開罰

愈減愈重好沮喪？醫師自揭「瘦身內幕」分享成功關鍵

故宮南院開館10週年　第50萬名觀眾為看《仙靈傳奇》幸運中獎

周末午後雷雨2地最大　下周四熱帶擾動發展

輕熟女「D級美胸」右乳爆4顆腫瘤　醫提醒1招避癌變

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

饗賓集團攜手民間企業響應洗手歌徵選活動，徵歌獎金總價值30萬元

好市多洋蔥「轉50圈」被抱怨　他無奈曝真相：搞得我好像在偷一樣

Lawsnote被告要賠1億　創辦人曝2大災難後果：複製貼上可能違法

醫團不滿「醫學生員額擴招」　教育部：未逾1300名管制總量

昔遭五迷圍剿　王浩宇點出1現象：五月天該好好思考的問題

「行人滑手機會被抓」掀論戰　交通部：警察個案判斷可開罰

愈減愈重好沮喪？醫師自揭「瘦身內幕」分享成功關鍵

故宮南院開館10週年　第50萬名觀眾為看《仙靈傳奇》幸運中獎

周末午後雷雨2地最大　下周四熱帶擾動發展

輕熟女「D級美胸」右乳爆4顆腫瘤　醫提醒1招避癌變

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

快訊／海神奇蹟！G6延長賽續命　TPBL總冠軍賽逼入決勝第7戰

饗賓集團攜手民間企業響應洗手歌徵選活動，徵歌獎金總價值30萬元

五月天開唱「台下觀眾點歌林俊傑」　阿信不忍...當眾揭穿對方身份

黃保羅8局好投壓制味全　富邦5分大局勇奪首度4連勝　

「80年代女神」愛女進軍影壇！許恩怡被封「國民初戀」　媽媽冷淡回應：OK啊

好市多洋蔥「轉50圈」被抱怨　他無奈曝真相：搞得我好像在偷一樣

宋晟睿開轟！羅戈好投送桃猿出局　兄弟2比1奪5連勝搶關鍵1勝

與青年學子對話讓更保透明　文大曉峰學苑參訪更保探索更生工作

鄭欣宜上《歌手》前受傷送醫！　神隱2年復出無望「賽前2hrs退出」

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

生活熱門新聞

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

即／宜蘭南山狂下冰雹驚人畫面曝

台中男童高燒！竟是A流、B流、新冠夾擊

YTR戰地遊哭曝「旅館趕人」　律師傻眼轟

4年前收賈永婕防疫神器！急診醫嘆同事全跑光了

台北天空「突然變暗」以為晚上了！網喊扯

賀瓏不高、顏值普　桃花卻很旺？網曝「1優點超吃香」

天空爆炸中！高雄內門降冰雹畫面曝光

「什」麼不是念ㄕㄜˊ！正解曝光

換護照可線上申辦！7月新制一次看　北市免洗餐具要收費

更多熱門

相關新聞

郭綜合醫院響應手部衛生日乾淨雙手是第一道防線

郭綜合醫院響應手部衛生日乾淨雙手是第一道防線

每年5月5日是「世界手部衛生日」，為響應世界衛生組織（WHO）推動的手部衛生理念，郭綜合醫院於院內2樓門診區舉辦「洗手一級棒～病毒遠離我」衛教宣導活動，透過洗手宣誓、教學闖關與海報簽署等方式，強化醫護同仁與民眾正確洗手觀念，共同防堵傳染病傳播。

戴手套仍有4.5％染菌風險！6時機一定要洗手

戴手套仍有4.5％染菌風險！6時機一定要洗手

台南市政府推廣蓮心園庇護農藝工場蔬菜箱

台南市政府推廣蓮心園庇護農藝工場蔬菜箱

腸病毒風險仍在！中市衛生局與超級英雄入校園宣導

腸病毒風險仍在！中市衛生局與超級英雄入校園宣導

「日本1病狀」準備爬起來！醫：傳染性極強

「日本1病狀」準備爬起來！醫：傳染性極強

關鍵字：

饗賓集團洗手

讀者迴響

熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

賀瓏天殘還沒分！Albee 1舉動她抓包：別以為大家看不出來

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！

即／宜蘭南山狂下冰雹驚人畫面曝

國小老師帶學生「教室開冷氣烤肉」！5童CO中毒送醫

更多

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面