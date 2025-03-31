台南市政府與饗賓集團攜手公益　 推廣蓮心園庇護農藝工場蔬菜箱

▲台南市政府攜手饗賓集團共同推廣蓮心園庇護農藝工場生產的蔬菜箱，市長黃偉哲市長強力推薦身心障礙朋友以自然農法栽種出的優質蔬果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府攜手饗賓集團做公益，31日於饗食天堂台南西門店共同推廣蓮心園庇護農藝工場生產的蔬菜箱，市長黃偉哲親自到場力挺，強力推薦身心障礙朋友以自然農法栽種出的優質蔬果。

黃偉哲表示，蓮心園的無毒蔬菜不僅新鮮且營養豐富，適用於各種料理，也是消費者友善環境的最佳選擇，邀請社會大眾踴躍購買，以實際行動支持社會公益。

黃偉哲市長表示，蓮心園長期在台南耕耘，致力於社會公益，尤其是其所栽種收成的無毒蔬果，因採用自然農法，雖然成本較高，但深受消費者的喜愛。黃偉哲感謝饗賓集團長期關注弱勢族群，透過今日義賣活動，拋磚引玉，讓蓮心園的同伴們感受來自社會各界的溫暖，期盼消費者多加選購支持，相信會一試成主顧。

勞工局表示，市府輔導蓮心園庇護農藝工場開拓多元行銷通路，包括透過市長代言推廣、媒合企業資源共同拍攝影片及義賣等方式，進行產品推廣，期盼讓更多人認識蓮心園，鼓勵社會各界支持無毒蔬菜與水果。

饗賓集團去年與台南市政府合作啟動影音數位行銷，與憨慢孩子共同拍攝料理節目，推廣蓮心園庇護農藝工場的農產品。今日於饗食天堂台南西門店現場不僅擺設蔬菜箱協助義賣，也安排黃偉哲市長與主廚、庇護員工一同製作有機生菜捲餅教學。

饗賓集團饗食天堂督導林佳蓉、饗賓集團總經理室資深經理戴菀伶、蓮心園基金會張田黨董事長偕夫人、蓮心園庇護農場場長曹代明皆出席活動，邀請消費者多多選購支持。更多資訊請上蓮心園官網查詢（https://www.lsy.org.tw/Default.aspx）。