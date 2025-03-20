腸病毒風險仍在！中市衛生局與超級英雄入校園宣導

▲為防治腸病毒，宣導幼童正確的洗手觀念，台中市政府衛生局今日於台中市北屯區松竹國民小學舉辦校園洗手宣導活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府衛生局為防治腸病毒，宣導幼童正確的洗手觀念，今（20）日舉辦校園洗手宣導活動，由衛生局長曾梓展擔任洗手大使，透過一系列有趣的互動，宣導正確洗手五步驟及環境常消毒，一起預防腸病毒！讓孩子們在玩樂中學習到正確洗手的步驟及時機，強化預防腸病毒的知識。

衛生局指出，依據疾病管制署監測資料顯示，今年統計至3月17日止，國內有2例腸病毒重症確定個案，台中市無腸病毒重症確定個案，另上週全國門急診就醫4069人次，較去年同期6,718人次低，台中市門急診就醫595人次，亦較去年同期803人次低，惟社區仍有腸病毒感染風險。

▲衛生局長曾梓展擔任洗手大使，與松竹國小校長黃永昆和超級英雄們，透過一系列有趣的互動，宣導正確洗手五步驟及環境常消毒。（圖／記者游瓊華翻攝）

衛生局曾梓展局長表示，腸病毒最重要的預防方式就是勤洗手及環境消毒，正確學習「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟及「洗手5時機」吃東西前、和小寶寶玩樂前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後，平時也請以稀釋後漂白水進行環境清消，孩童如經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他孩童接觸，以降低交叉感染的風險。

衛生局強調，腸病毒大多為輕症，主要症狀有嘔吐、腹瀉、發燒、肌肉痠痛等，多數病患在7天內即可痊癒；然而，若出現腸病毒重症前兆病徵，如嗜睡、肌躍型抽搐(類似受到驚嚇的突發性全身肌肉收縮動作)、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，應儘速前往台中市13家腸病毒責任醫院就醫治療，以維護幼兒健康。

清明連續假期即將到來，且即將進入腸病毒的流行期，民眾如有前往人群聚集的場所時要戴口罩、加強手部衛生及呼吸道咳嗽禮節等，共同減少腸病毒傳播風險，有關腸病毒防治相關資訊，請至衛生局網站點選「專業服務」項下「傳染病防治」，進入「腸病毒專區」或疾病管制署全球資訊網查詢，也可撥打免費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

▲腸病毒最重要的預防方式就是勤洗手及環境消毒，正確學習「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟及「洗手5時機」吃東西前、和小寶寶玩樂前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後。（圖／記者游瓊華翻攝）