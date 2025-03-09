「日本1病狀」準備爬起來　全家狂吐掛急診！醫：傳染性極強

▲日本諾羅病毒疫情準備要爬起來。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

「日本諾羅病毒也蠢蠢欲動？」旅遊達人林氏璧指出，日本感染性胃腸炎的確普遍都在增加，病毒只需極少的病毒量就會致病，尤其要避免生食，同時也轉述醫療人員當地狀況，症狀多以「吐」為主要表現，很多都是全家一起被傳染的。對此，林氏璧提醒，酒精對諾羅病毒是無效的，務必要使用肥皂濕洗手來預防。

前台大醫院感染科醫師林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，關於日本諾羅病毒出現一些食物中毒的新聞，他實際查了一下，確實全日本感染性胃腸炎的確普遍都在增加，各醫療機構定點通報案例在今年第8周達到了10.32人。

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而日本感染性胃腸炎比較流行的幾個地方包括，大分縣（21.03），熊本縣（19.06），香川縣（17.21），愛媛縣（16.39），鹿児島縣（14.80），宮崎縣（14.42），廣島縣（13.95），島根縣（13.83），山口縣（13.53），東京都（13.36），千葉縣（13.24），福岡縣（12.9）。九州幾個縣份都特別高，四國也要小心。

林氏璧表示，諾羅病毒只需極少的病毒量（100隻左右）就會致病，且傳染性極強。除了人傳人的飛沫傳染，接觸傳染外，很大一部分是經由污染的食物傳染的，因此他建議吃水果需充分沖洗，避免生飲生食（尤其是貝類食物）。

林氏璧也轉述醫療第一線工作人員小狸的說法，過年值班到現在以吐為主表現的諾羅病毒一直很多，上周一度她覺得好像有比較少，但到周末值急診時還是看到很多，很多都是全家一起被傳染的。

關於之前提醒大家要注意流感肆虐，林氏璧說，日本流感的流行曲線躺平了，目前已經遠低於過去五年同期的平均值，反而現在要注意的是諾羅病毒，「台灣在農曆年前後開始大流行到現在，日本則是剛剛準備要爬起來」。

林氏璧強調，由於諾羅病毒目前無特效藥，也沒有疫苗，唯一的治療方法就是支持性療法，靠自己的免疫力克服此感染，還有要注意營養及水分、電解質的補充避免脫水，如果吐到無法進食或吃藥只好去打點滴。絕大多數的人都可自行痊癒，疾病嚴重度不高，致死率也很低，八成以上病患都不用住院。

最後，林氏璧再次喊話，最重要的是酒精和乾式洗手液對諾羅病毒無效，所以一定要用肥皂濕洗手。