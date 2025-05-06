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護健康從手開始！郭綜合醫院響應手部衛生日　乾淨雙手是第一道防線

▲郭綜合醫院舉辦「洗手一級棒～病毒遠離我」衛教活動，院長鄭雅敏率主管團隊進行洗手宣誓與教學互動，強化民眾正確洗手觀念。（記者林東良翻攝，下同）

▲郭綜合醫院舉辦「洗手一級棒～病毒遠離我」衛教活動，院長鄭雅敏率主管團隊進行洗手宣誓與教學互動，強化民眾正確洗手觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年5月5日是「世界手部衛生日」，為響應世界衛生組織（WHO）推動的手部衛生理念，郭綜合醫院於院內2樓門診區舉辦「洗手一級棒～病毒遠離我」衛教宣導活動，透過洗手宣誓、教學闖關與海報簽署等方式，強化醫護同仁與民眾正確洗手觀念，共同防堵傳染病傳播。

▲郭綜合醫院舉辦「洗手一級棒～病毒遠離我」衛教活動，院長鄭雅敏率主管團隊進行洗手宣誓與教學互動，強化民眾正確洗手觀念。（記者林東良翻攝，下同）

活動由院長鄭雅敏率副院長黃太謙、內科部主任鍾志桓及多位主管帶頭宣誓、簽署承諾書，展現醫院落實手部衛生的決心與行動力。鄭院長強調：「乾淨的雙手，是守護病人與自我健康最基本、最重要的第一道防線，郭綜合醫院將持續推廣正確洗手觀念，打造安全無虞的醫療環境。」

▲郭綜合醫院舉辦「洗手一級棒～病毒遠離我」衛教活動，院長鄭雅敏率主管團隊進行洗手宣誓與教學互動，強化民眾正確洗手觀念。（記者林東良翻攝，下同）

現場也設置互動教學關卡，從「洗手五時機」、「七步驟流程」到衛教問答，醫護團隊親自指導正確洗手技巧，讓參與者能即學即用。完成教學與闖關者還可在主題海報上簽名支持，參加精美小禮物摸彩，吸引許多民眾熱情響應，現場氣氛熱絡。

郭綜合醫院長期致力於感染控制與健康促進，期盼透過本次活動讓「清潔雙手、健康無憂」不只成為口號，更是全民日常生活的一部分，攜手守護社區健康，遠離新冠、流感、腸病毒與諾羅等常見威脅。

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