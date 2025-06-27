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桃園市調處登門查連署引發恐慌！立委質疑查水表　桃檢回應了

▲民進黨立委張雅琳今天指出，桃園市調處昨天上午進入蘆竹區某社區，針對連署書名冊詢問，引發居民憂心查水表。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲民進黨立委張雅琳今天指出，桃園市調處昨天上午進入蘆竹區某社區，針對連署書名冊詢問，引發居民憂心查水表。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨籍立委張雅琳今（27）日指出，昨天上午有調查局人員在事前未通知社區下，進入蘆竹南崁某社區，拿著連署書名冊詢問民眾是否曾簽署罷免連署書，引發居民疑慮，導致不少民眾感到不安，懷疑有關單位假借「查核」之名，對參與連署的人民造成恐懼，是否遭到政治性監控；桃園地檢署表示，經比對中選會所提供之罷免提議人名冊，發現部分提議人文件疑有異常情形，才指示由市調處人員前往社區查訪，均無進入民眾住處，查訪過程平和順利。

民進黨及不分區立委張雅琳認為，針對有關單位假借「查核」之名，實際上卻對參與連署的人民造成恐懼，引發對個資外洩擔憂。倘有具體事證，依法調查無可厚非，大家都支持，但若毫無根據，以粗糙手段擾民，已非查核而是政治恐嚇。民主社會不容許任何類似威權時代行徑。調查局應主動說明是否有執法過當之虞，在真相不明前，強烈呼籲相關單位應立即停止一切可能侵害人民權益行動，還給民眾最基本的安全感，捍衛台灣民主尊嚴與法治精神。

市議員李宗豪、許清順與陳雅倫都認為，即便是為查核連署資料真實性，也不應採取突襲式登門查詢，嚴正呼籲桃園市選委會嚴守中立、停止類似行動以免干擾民眾日常生活；此外，人民的個資應受到保障，絕非用來作為「查水表」的工具，相關單位作為已引發社會高度不安，請有關單位盡速說明此處理機制的正當性，並確保民眾的資料不外流。

桃園地檢署今天下午回應表示，針對調查官前往桃園市蘆竹區社區查訪一事，本署受理民眾及中選會告發罷免立法委員提議發現，提議人死亡之情事，並發交法務部調查局桃園市調處調查，經比對中選會所提供之罷免提議人名冊，發現有部分提議人文件疑似有異常情形，為澄清提議真實性並考量避免造成民眾往來奔波不便，遂由桃園市調處於6月26日上午9時30分、11時20分，先後前往桃園市蘆竹區2處社區查訪，過程中共有7人同意親自接受訪談，25人則以電話受訪，均未進入民眾住處，查訪過程平和順利，為免外界疑慮，特別提出說明。

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