▲福容桃園慶18載，身分證有「1、8」住房享半價。（圖／福容桃園提供）

記者楊淑媛／桃園報導

福容大飯店桃園店26日表示，迎接桃園店即將來臨的18歲生日，7/1-31日推出週年慶住房及餐飲多項優惠活動！身分證字號有「1」和「8」，即可享半價入住指定客房；七月壽星住房免費升等，和福容桃園同日(7/8)出生者，可以超低價入住麗景套房。

另外，福容桃園店「福粵樓」超人氣港點三冠王第二道只要18元，用餐滿5,000元可抽福容連鎖住宿券，全館餐飲消費滿18,000再送1,800餐飲折價券，今年剛好18歲的顧客來店不僅可任選上述住房專案優惠價入住，至福粵樓用餐全桌免費招待甜湯，滿18歲就來福容桃園過生日！

▲港點王第二件18元，用餐再抽連鎖住宿券。（圖／福容桃園提供）

福容大飯店桃園店自2007年7月8日在桃園藝文特區開幕，至今已經滿18週年，隨著展演中心、桃園市立總圖書館、商場及電影院相繼落成，飯店週遭已成為桃園最繁華的藝文商業中心，迎接即將通車的桃園捷運綠線，福容桃園占地利優勢， 為桃園商務住宿及都會旅遊的最佳選擇。

「福粵樓」餐廳提供道地江浙料理及美味港式點心，招牌櫻桃脆皮烤鴨一鴨五吃聞名遐邇、主廚以精湛手藝研發的季節特色菜更是累積了許多忠實顧客。