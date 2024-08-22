福容桃園「石垣美幸の綺想世界」創作展　獨特台灣之美盡入畫中

▲福容桃園「石垣美幸の綺想世界」創作展。（圖／福容桃園提供）

記者楊淑媛／桃園報導

致力推廣藝術生活化的福容大飯店桃園店，邀請曾獲日本第106屆二科美術展覽會入選，移居台灣30年的日本藝術家「石垣美幸」，於館內舉辦「石垣美幸の綺想世界」個人創作展，展出十數件藝術創作畫，描繪其在台灣這塊土地上，對豐富自然的發現畫作，即日起至9/30至福容大廳公共空間，就可以看到這些美麗的藝術作品。

福容桃園店21日表示，石垣美幸老師生於日本東北秋田縣，移居台灣已經超過30年，47歲進入國立臺灣師範大學美術學系碩士班並攻讀博士，擅長膠彩畫、水墨畫，曾經於台北科技大學舉辦2023台灣幽聽個展，並於今年五月受邀在桃園市政府文化局舉辦跨越女性藝術家四人聯展，在台灣和日本都有相當多的展出經驗，此次展覽共展出12件藝術品，除了常見的水墨、水彩，也可以看到編織、礦物等特殊材質，

作品的主題融合了許多台灣元素，如「台灣八景－澎湖」以繽紛的色彩描繪澎湖的海洋、燈塔、花火節等元素，「台灣八景-玉山」以金鉑、礦物、水干等材質，用類似日本浮世繪的手法，勾勒出台灣第一高峰的壯闊線條，「台灣八景一魯凱遊海」中特殊的圖騰，則來自於象徵民族榮耀的魯凱族圖騰，作品中常見的編織原素，源自於對母親的想念，白藍相間的青斑蝶，是一種會從日本飛越兩千公里，遷徙到台灣的蝴蝶，作者把自己比喻成青斑蝶，自由的在畫布的各個角落飛來飛去。

細細品味石垣老師的創作，可以感受老師在度過半生的台灣這塊土地上，對自然與人文的發現與描繪，感受台灣的熱情和包容力，也呈現出老師身在異地生活的韌性，福容桃園「石垣美幸の綺想世界」創作展，為顧客營造一個從日常生活中脫離並放鬆的環境，透過色彩繽紛的藝術品，感受作者創作下的台灣之美！