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賀中華隊奪世界冠軍！　福容桃園即起至11／29推超狂優惠

▲賀中華隊奪世界冠軍，福容桃園推超狂優惠

▲賀中華隊奪世界冠軍！福容桃園即起至11/29推超狂優惠住宿。（圖／福容桃園提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中華隊以4：0擊敗日本隊勇奪冠軍，不僅是台灣首度在世界12強棒球賽中稱霸，更是隊史第一次奪得世界棒球三大賽冠軍，為台灣棒球史寫下新頁！福容桃園為歡慶中華隊奪冠推出超狂優惠，即日起至11/29連續五天，可以官網定價5折優惠價入住福容桃園，2樓福粵招牌港式點心全面5折優惠，還有生啤酒買一送一！

▲賀中華隊奪世界冠軍，福容桃園推超狂優惠

▲賀中華隊奪世界冠軍！福容桃園即起至11/29推超狂優惠。（圖／福容桃園提供）

福容桃園店25日表示，歡慶中華隊勇奪世界冠軍，福容大飯店桃園店即日起至11/29推出三大驚喜住房及餐飲優惠！活動期間入住福容桃園只需官網定價半價，入住家庭四人房最低平均一人只要一千初頭；2樓福粵樓推出港式點心燃手小品系列全免5折優惠，超人氣「香煎蘿蔔糕」、「魚子燒賣皇」、「烏金流沙包」通通只要75元；「招牌黃金蝦餃皇」、「鮮蝦腐皮捲」每份亦不到100元，點越多越划算！

來福容桃園大快朵頤道地港式點心正是時候，還可享有生啤酒買一送一優惠，以上活動限享福卡會員參加，活動僅有5天，趕緊訂位(房)訂起來，到福容桃園盡享多項驚喜優惠！

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