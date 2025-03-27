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福容桃園捐血傳愛免費送港點　劉桂美畫展給您藝術饗宴

▲福容桃園捐血傳愛活動免費送港點

▲福容桃園捐血傳愛免費送港點。(圖／福容桃園提供)

記者楊淑媛／桃園報導

福容大飯店桃園店秉持熱心公益精神，推出「你送愛心 我送點心」活動，即日起至4月30日，凡持有三個月內捐血證明的顧客，即可至福粵樓港式飲茶餐廳免費兌換指定港點一份。同時，福容桃園也推出「樂齡好時光」餐飲活動，凡65歲以上樂齡者，於指定日期用餐即享指定港點65折優惠，近20款港式料理任您選擇。

▲福容桃園捐血傳愛活動免費送港點

▲本土藝術家劉桂美老師所創作「綻‧藝術的饗宴」畫展。(圖／福容桃園提供)　

又，春暖花開之際，來福容桃園用餐的同時，還能欣賞藝術畫作。福容桃園致力於將藝術融入生活，除了提升顧客服務體驗外，亦為當地藝術創作者提供展示舞台。即日起至6月20日，福容桃園在飯店內一、二樓公共空間展出作品由本土藝術家劉桂美老師所創作「綻‧藝術的饗宴」畫展。

▲福容桃園捐血傳愛活動免費送港點

▲劉桂美老師畫作。(圖／福容桃園提供)　

劉桂美老師為本土藝術家，擁有近40年的創作經歷，曾受邀參與2024年桃園市政府文化局女性藝術家四人聯展、2023年世界客家博覽會客籍藝家聯展等。此次展出作品以花卉為主題，運用複合媒材表現玫瑰、百合、木棉花、荷花、海芋等各式花卉的多樣姿態，畫作中還巧妙融入喜鵲、鴛鴦等小動物，更添些許童趣。

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