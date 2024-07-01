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福容桃園歡慶17歲　有這些數字或名字享住房及餐飲優惠

▲福容桃園歡慶17歲　

▲西元生日同時有「1」和「7」兩個數字或姓名中有「福容」任一字，即可以半價價格入住福容。（圖／福容桃園店提供）

記者楊淑媛／桃園報導

福容大飯店桃園店歡慶17週年慶，即日起迄7月底，推出多項週年慶住房及餐飲驚喜優惠！只要西元生日同時有「1」和「7」兩個數字或姓名中有「福容」任一字同字型，即可以半價入住福容桃園，7月壽星住房免費升等，和福容桃園同月同日(07/08)出生或當日為結婚念日的貴賓，可以超低優惠價入住豪華套房一晚！

▲福容桃園歡慶17歲　

▲「福粵樓」餐廳用餐滿1,700元即有機會抽中豪華客房住宿券。（圖／福容桃園店提供）

另外，「福粵樓」超人氣港點三冠王第二道只要17元，用餐滿1,700元還可抽價值超過6,500元的豪華客房住宿券乙晚，新加入享福卡會員再送「福容桃園手繪馬克杯」，7月一起來福容，有吃有住最划算！

福容大飯店桃園店表示，該飯店自2007年7月8日開幕至今已經滿17週年，坐落於桃園最熱鬧的藝文特區，緊鄰桃園展演中心、藝文公園及桃園觀光夜市等知名景點，交通四通八達。

而桃園店「福粵樓」餐廳以櫻桃脆皮烤鴨一鴨五吃聞名遐邇、道地美味港式點心更是累積了許多忠實顧客，為了歡慶17週歲回饋粉絲，福容桃園店自7/1~7/31止，推出週年慶驚喜優惠，只要西元生日同時有「1」和「7」兩個數字或姓名中有「福容」任一字同音同字型，即可以半價入住一晚豪華客房。

7月出生的壽星平日入住精緻客房可享免費升等，和桃園店同日出生(7/8)或當日為結婚紀念日的貴賓，可以超低優惠價入住豪華套房，享受桃園市區唯一頂樓露天SPA等設施，緊鄰桃園總圖等知名景點，窗戶一開即可看見桃園藝文特區美麗夜景，慶祝最重要的紀念日！

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