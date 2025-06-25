南投48拍！短影音限時創作賽　即起徵件至7/30...首獎5萬

▲「南投48拍」短影音限時創作賽開放徵件至7月30日。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為鼓勵影像創作者用鏡頭重新詮釋南投的多樣風貌，南投縣政府主辦「南投48拍-短影音限時創作賽」，即日起開始徵件至7月30日止：只要初賽以30至90秒的創意短影音獲選，就有機會獲得挑戰48小時創作的決賽門票，爭奪最高五萬元的首獎。

南投縣新聞及行政處長蔡明志指出，此次「南投48拍」活動主題名稱靈感來自音樂與電影的節奏語彙「拍」，象徵創作的節奏感與時間壓力，也呼應電影拍攝的「開拍」精神；數字「48」則代表決賽賽制的時間限制，48小時內完成短片構思、拍攝與剪輯，融合時間與節奏的概念，展現時間壓力下的創意極限，因此不僅是技術與藝術的比拼，更是節奏與耐力的雙重挑戰。

蔡明志表示，南投縣地處台灣心臟地帶，擁有壯麗山景、文化底蘊及永續發展潛能；因此本次活動徵件主題不限形式與風格，每人每隊也不限投稿件數，創作者可透過人物敘事、創意轉場或生活片段，展現自己心目中的南投意象，並鼓勵融入「環保」、「創新」、「永續」等理念，讓作品不只美感，更具社會意義。

凡參加初賽作品經審查符合徵件規範者，即有機會抽中超商禮券500元（共13名）；順利晉級並全程參與決賽的8支隊伍，則各可獲8000元晉級獎金；在決賽將經由專業評審選出首獎1名（獎金5萬元）、二獎1名（獎金3萬元）、三獎1名（獎金1萬5000元）及佳作5名（獎金各3000元），無論是影像專業人士、熱愛拍片的學生，或對地方文化有獨到見解的在地創作者，都歡迎踴躍投稿參加。

完整活動簡章與報名詳情，請至獎金獵人活動頁面查詢：https://bhuntr.com/tw/competitions/m0qebb790z9d71sbgu。